Главный тренер гребцов-слаломистов Образцов заявил о невозможности выступления без флага России

Главный тренер сборной России Максим Образцов заявил, что российские гребцы-слаломисты в международных турнирах должны выступать только под флагом и с гимном своей страны.

«Все шло к тому, что нас не допустят к международным стартам в этом сезоне. Очень долго не было решения по нашему допуску, и уже исходя из этого можно было сделать вывод, что нас не ждут. Мы смотрим, какие условия выдвигались россиянам другими международными федерациями, и они нам не очень подходят. Мы поддерживаем позицию Олимпийского комитета России, который говорит, что неприемлемо выступать под нейтральным флагом», — приводит ТАСС слова Образцова.

11 июля стало известно, что Международная федерация каноэ (ICF) не допустила к соревнованиям под своей эгидой слаломистов из России и Белоруссии. Отмечалось, что такое решение было принято после консультаций с национальными федерациями тех стран, которые принимают в 2023 году главные старты сезона по гребному слалому.