Федерация гребного спорта России выдвинула Позднякова на пост президента ОКР

Глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил, что организация выдвинула Станислава Позднякова на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).

«Состоялось заседание президиума Федерации гребного спорта России, на котором было принято единогласное решение выдвинуть Станислава Позднякова на должность президента Олимпийского комитета России», — приводит слова Свирина ТАСС.

Выборы президента и руководящего состава ОКР пройдут 20 декабря. Поздняков заявил, что будет переизбираться на новый срок, он занимает должно президента организации с 2018 года.