Авдеев назвал Всероссийский день ходьбы настоящим праздником

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев, принявший участие во Всероссийском дне ходьбы, отметил его массовость и важность для спортивной жизни региона.

«Рад видеть здесь такое количество людей, считающих спорт нормой жизни, — заявил Авдеев. — Это для нас большая радость и стимул еще больше внимания уделять развитию инфраструктуры. Чтобы каждый мог заниматься любимым видом спорта. Те, кто сегодня прошел с нами этот километр, уже получили заряд бодрости и хорошего настроения. Для нас это большой праздник, здесь присутствуют руководитель ОКР Станислав Поздняков, спортсмены мирового уровня, другие почетные гости из разных регионов страны. Считаю, такие мероприятия очень важны».

Напомним, что Всероссийский день ходьбы организуется ОКР в рамках программы содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна» и проводится с 2015 года. На этот раз его центральной площадкой стал Владимир.