Подруга Гогричиани: «Слова отца о том, что я «культуристка» будут расцениваться как публичное оскорбление»

Девушка игрока «Балтики» Гочи Гогричиани Кристина Куддус в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова отца футболиста.

6 октября Кристина обвинила игрока в домашнем насилии.

«Меня сложно задеть. Я красивая и уверенная в себе девушка, в два раза меньше Гочи-младшего. Я в прошлом фитнес-бикини, а не культуристка. Разбирающиеся люди знают, какие девушки выступают там, а если не знают, могут ознакомиться. Сейчас я не выступаю уже достаточно давно. Уместны ли такие слова? Согласна с вами, его слова не уместны. Это будет расцениваться как публичное оскорбление и затрагивание чести и достоинства. Странно, что с такой стороны и в таком свете, показывает себя взрослый человек в возрасте, как Гогричиани-старший. Но это лишь говорит о нем, как о человеке», — сказала Куддус «СЭ».

Позднее футболист был отстранен от тренировочного процесса с основной командой, клуб ведет внутреннее разбирательство произошедшего.