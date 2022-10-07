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Подруга Гогричиани: «Слова отца о том, что я «культуристка» будут расцениваться как публичное оскорбление»

Девушка игрока «Балтики» Гогричиани отреагировала на слова отца футболиста
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Кристина Куддис.
Фото Соцсети

Девушка игрока «Балтики» Гочи Гогричиани Кристина Куддус в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова отца футболиста.

6 октября Кристина обвинила игрока в домашнем насилии.

«Меня сложно задеть. Я красивая и уверенная в себе девушка, в два раза меньше Гочи-младшего. Я в прошлом фитнес-бикини, а не культуристка. Разбирающиеся люди знают, какие девушки выступают там, а если не знают, могут ознакомиться. Сейчас я не выступаю уже достаточно давно. Уместны ли такие слова? Согласна с вами, его слова не уместны. Это будет расцениваться как публичное оскорбление и затрагивание чести и достоинства. Странно, что с такой стороны и в таком свете, показывает себя взрослый человек в возрасте, как Гогричиани-старший. Но это лишь говорит о нем, как о человеке», — сказала Куддус «СЭ».

Позднее футболист был отстранен от тренировочного процесса с основной командой, клуб ведет внутреннее разбирательство произошедшего.

Кристина Куддус и&nbsp;Гоча Гогричиани. «Сломал мне нос и угрожал, что задушит!» Игрока «Балтики» обвиняют в жестком избиении девушки
ФК Балтика
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