Февральское ледовое шоу с Костомаровым в главной роли перенесли на год

Ледовый спектакль «Щелкунчик и Мышиный король» с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым в главной роли был перенесен на следующий год.

«В связи с текущим состоянием Романа было решено перенести спектакль на февраль следующего года», — приводит слова организаторов ТАСС.

«Щелкунчик и Мышиный король» должен был пройти 3 и 4 февраля в Доброграде (Владимирская область). Вместе с Костомаровым в спектакле должна была сыграть его супруга Оксана Домнина.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее стало известно, что 45-летний россиянин находится в больнице в Коммунарке и его подключили к аппарату ЭКМО. 21 января СМИ сообщили, что состояние фигуриста начало улучаться.

Костомаров выступал в паре с Татьяной Навкой. Они вместе становились олимпийскими чемпионами в 2006 году, а также дважды выигрывали чемпионат мира и трижды — чемпионат Европы.