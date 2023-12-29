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Сегодня, 16:40

Фигуристка Медведева рассказала, как врач потушила сигарету о ее спину

Евгения Медведева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российская фигуристка Евгения Медведева вспомнила, как в 2023 году во время гастролей шоу Ильи Авербуха в Сочи у нее сильно заболела спина и ей посоветовали врача, которая училась в Китае и Корее.

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«Она вбегает со словами: «Ааа, иглы, иглоукалывание, как хорошо, что ты ко мне пришла», — приводит Sport24 слова Медведевой. — Она меня кладет, водит по позвоночнику и говорит: «Спортом вообще не занимаешься, горб у тебя растет». А у меня врожденная травма шеи».

Врач, которую спортсменка описала словами «очень маленькая тетка лет за 70 азиатской внешности, черные волосы, огромный начес», сначала ввела ей несколько игл.

«Потом она говорит: «Я тебе сейчас сделаю кое-что, нужно будет потерпеть восемь секунд». Проходит какое-то время, у меня как начинает жечь, чувствую, пахнет паленым. Спрашиваю: «А что вы там делаете?» В ответ: «Ха, прикуривание!» Она сигарету о меня потушила», — добавила Медведева.

Спортсменка заявила, что от этого у нее на спине появился шрам, который не проходит.

Медведева — двукратная чемпионка мира. 24-летняя фигуристка не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года.

Источник: sport24.ru
Евгения Медведева
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