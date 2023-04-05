Фристайлистка Мария Доброва прокомментировала информацию о своем избиении

Серебряная медалистка Кубка Европы по ски-кроссу Мария Доброва отреагировала на информацию о том, что ее избили в Сочи.

«Пост, который был опубликован в крупном Telegram-канале, — бред, — приводит KP.RU слова Добровой. - Не понимаю, откуда появилась эта информация. Да, Артем — это мой парень, и, действительно, мы были в Красной Поляне вместе с ним. Но никакого скандала, никакой драки не было, меня никто не избивал. Мы стояли вечером около гостиницы, где, возможно, чуть пошумели... Но ни о каком конфликте речи не шло! В полицию с заявлением никто не обращался, да и не вызывал ее никто. Кроме того, никаких травм у меня нет, потому и госпитализация мне не нужна была, в больницу меня не доставляли. Со мной все в порядке!».

Доброва является участницей чемпионата мира и этапов Кубка мира, победительницей и призером этапов Кубка Европы, призером чемпионата России, победительницей Первенства России в ски-кроссе.