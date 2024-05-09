Какие улицы перекроют в Москве в День Победы: информация на 9 мая

Сегодня, 08:00
9 мая в Москве будет временно ограничено движение транспорта в центре и на юго-востоке столицы в связи с проведением Парада Победы. В четверг будет праздноваться 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
В Москве с 05.00 до 08.00 перекроют дороги:
— в Проектируемом проезде № 3502;
— на Волгоградском проспекте от Люблинской улицы до Абельмановской улицы;
— на Марксистской улице от Абельмановской улицы до Таганской площади;
— на Таганской площади;
— в боковом проезде улицы Земляной Вал от Таганской площади до Большого Дровяного переулка;
— на улице Земляной Вал от Большого Дровяного переулка до Старой Басманной улицы;
— на Садовой-Черногрязской улице от Старой Басманной улицы до Новой Басманной улицы;
— на Садовой-Спасской улице от Новой Басманной улицы до Большой Спасской улицы;
— на Садовом кольце от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады;
— на Самотечной эстакаде;
— на Садовой-Каретной улице от Самотечной эстакады до улицы Малая Дмитровка;
— в Оружейном переулке от Краснопролетарской улицы до 1-й Тверской-Ямской улицы;
— на Садовой-Триумфальной улице от улицы Малая Дмитровка до Маяковского тоннеля;
— в Маяковском тоннеле;
— на Большой Садовой улице;
— на Садовой-Кудринской улице;
— на Новинском бульваре от Садовой-Кудринской улицы до улицы Новый Арбат.
На этих участках нельзя будет припарковаться до 13.00.
С 05.30 временно закроют для проезда центральные улицы и набережные города. Ограничения введут:
— на Тверской улице от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой улицы;
— на 1-й Тверской-Ямской улице от Большой Садовой улицы до улицы Гашека;
— в Оружейном переулке от дома 3, строения 1 до Тверской улицы;
— на Моховой улице от улицы Воздвиженки до Тверской улицы;
— на Москворецкой, Кремлевской, Гончарной, Котельнической, Устьинской, Подгорской, Софийской, Раушской, Болотной, Садовнической и Пречистенской набережных;
— в Театральном проезде;
— на Новой и Старой площадях;
— в Китайгородском проезде;
— на улицах Охотный Ряд, Болотной, Петровке, Балчуг, Солянке, Садовнической от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста, а также на Большой Никитской улице от Моховой улицы до Романова переулка;
— в Лубочном, Фалеевском, 1-м и 2-м Раушских переулках.
Здесь также будет запрещена парковка до 13.00.
С 10.00 до окончания мероприятия повторно закроют участки Волгоградского проспекта и Садового кольца. Нельзя будет проехать по участкам, расположенным:
— на Большом Каменном мосту, Боровицкой площади, улицах Воздвиженке и Новый Арбат, а также на Новинском, Страстном и Тверском бульварах;
— на улицах Петровке, Рождественке, Большая Полянка, Большая Якиманка, Большая Дмитровка, Большая Садовая, Садовой-Кудринской, Садовой-Триумфальной, 1-й и 2-й Брестских, Марксистской, Садовой-Спасской, Старой Басманной и Земляной Вал;
— в боковом проезде улицы Земляной Вал по встречному направлению движения от Большого Дровяного переулка до Таганской площади;
— на Таганской площади;
— на Волгоградском проспекте от Люблинской улицы до Абельмановской улицы и в Проектируемом проезде № 3502.
В местах временных ограничений запрещена парковка до 13.00.
После Парада Победы будет ограничено движение с 17.00 мск для возвращения военной техники на места дислокации в следующих местах: