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Сегодня, 20:28

Владимир Кличко осудил слова основателя Modern Talking Болена, раскритиковавшего антироссийские санкции

Мария Гусева
Дитер Болен.
Фото Global Look Press

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко осудил слова основателя Modern Talking Дитера Болена, раскритиковавшего антироссийские санкции, сообщают «Известия».

Музыкант выразил негативное отношение к санкциям. Он считает, что они привели страны Европы к энергетическому кризису. Болен отметил, что ограничения способствуют тому, что Российская Федерация продает газ в Азию за еще большие деньги.

Исполнитель подчеркнул, что наблюдается рост рубля, а евро, наоборот, продолжает падать. По словам Болена, политические деятели суетятся и пытаются как-то исправить текущую ситуацию.

Высказывания исполнителя вызвали негативную реакцию среди населения Украины. Владимир Кличко обратился к нему, заявив, что энергетический кризис был вызван специальной военной операцией. Он назвал слова Болена российской пропагандой.

Источник: https://iz.ru/1409880/2022-10-13/osnovatelia-modern-talking-bolena-osudili-za-kritiku-antirossiiskikh-sanktcii
Владимир Кличко
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