Мария и Павел Погребняк заключили мировое соглашение по делу о разводе

Блогер Мария Погребняк сообщила о заключении мировое соглашения по делу о разводе с экс-футболистом сборной России Павлом Погребняком.

«Заключили мировое соглашение. Нет, развод через суд не из-за конфликта», — приводит слова Марии РИА «Новости».

Мария подала заявление о разводе с Павлом в пятницу, 14 июля. Дата судебного заседания в данный момент не назначена.

В июне девушка объявила о расставании с Погребняком спустя 17 лет брака. У пары трое сыновей — Артем, Алексей и Павел. Затем появилась информация, что Погребняк встречается с бизнесменом Игорем Головинским.