Министры спорта России и КНДР подписали план обменов на 2024-2026 годы

Министры спорта России Олег Матыцин и его коллега из КНДР Ким Иль Гук провели встречу в Пхеньяне, в ходе которой подписали план спортивных обменов на 2024-2026 годы.

«В ходе встречи были проведены консультации по практическим вопросам расширения и укрепления обменов и сотрудничества между Кореей и Россией в сфере спорта и парафирован план обменов на ближайшие три года», — приводит РИА «Новости» текст заявления Центрального телеграфного агентства КНДР.

В октябре министры спорта России и КНДР встречались на международном форуме «Россия — спортивная держава». В рамках форума Матыцин предложил расширить межвузовское сотрудничество, наладить обмен опытом по развитию спортивной отрасли и нарастить прямое взаимодействие между национальными спортивными федерациями. Он также выразил готовность проработать вопрос увеличения правительственных квот для обучения граждан КНДР в подведомственных Минспорта России университетах, а также организовать подготовку и переподготовку специалистов в спортивной сфере.

Кроме того, российский министр пригласил спортсменов из КНДР принять участие в первых Зимних международных играх «Дети приморья», в фиджитал-турнире «Игры будущего», Играх БРИКС и Всемирных играх дружбы.