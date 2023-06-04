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Сегодня, 13:22

Подросток умер после удара в голову на турнире по ММА в Амурской области

Виталий Косик
Корреспондент
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16-летний подросток боец ММА скончался после удара в голову на турнире в Амурской области. Об инциденте сегодня, 4 июня, сообщил мэр Белогорска Станислав Мелюков.

«Сегодня в Белогорске произошла трагедия: во время спортивного боя получил удар в голову, а позже скончался в реанимации его 16-летний участник из Архаринского округа», — написано в сообщении мэра.

Прокуратура Амурской области сообщила, что проводится проверка по факту гибели 16-летнего спортсмена на Кубке по смешанным боевым единоборствам.

«Установлено, что 4 июня при проведении соревнований в МАУ «ФОК Белогорска» подросток 2006 года рождения получил удар, от которого потерял сознание. Несовершеннолетнему оказана медицинская помощь, но позже он скончался. Прокуратурой Белогорска организовано проведение проверки по факту произошедшего», — говорится в сообщении.

Ведомство даст оценку законности деятельности организатора соревнований при проведении мероприятия.

ММА
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