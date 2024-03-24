Роман Ротенберг пожертвует 1 миллион рублей пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что переведет один миллион рублей на помощь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Также он заявил, что клуб пожертвует деньги от продажи билетов на пятый матч серии второго раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом».

«Сегодня в России день траура по погибшим в ужасном теракте в Красногорске. Скорбим вместе со всей страной. Вырученные средства от продажи билетов на пятый матч серии с «Автомобилистом» СКА направит на помощь пострадавшим. Также я лично переведу 1 миллион рублей», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Тренер СКА также пожелал сил и мужества семьям погибших в «Крокус Сити Холле» и выздоровления пострадавшим.

Пятый матч между СКА и «Автомобилистом» состоится 25 марта в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени. Счет в серии 3-1 в пользу екатеринбургского клуба.

В пятницу, 22 марта, в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека. 24 марта объявлено днем общенационального траура.

42-летний Ротенберг — заместитель председателя совета директоров, вице-президент и главный тренер СКА, главный тренер сборной по хоккею «Россия 25», первый вице-президент Федерации хоккея России; советник председателя правления Газпромбанка, член совета директоров, заместитель председателя правления КХЛ.