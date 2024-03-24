Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

24 марта, 14:42

Роман Ротенберг пожертвует 1 миллион рублей пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле»

Ана Горшкова
Корреспондент
Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что переведет один миллион рублей на помощь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Также он заявил, что клуб пожертвует деньги от продажи билетов на пятый матч серии второго раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом».

СКА обыграл &laquo;Автомобилист&raquo; в&nbsp;четвертом матче серии второго руанда Кубка Гагарина. СКА спас серию. Надолго ли?

«Сегодня в России день траура по погибшим в ужасном теракте в Красногорске. Скорбим вместе со всей страной. Вырученные средства от продажи билетов на пятый матч серии с «Автомобилистом» СКА направит на помощь пострадавшим. Также я лично переведу 1 миллион рублей», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Тренер СКА также пожелал сил и мужества семьям погибших в «Крокус Сити Холле» и выздоровления пострадавшим.

Пятый матч между СКА и «Автомобилистом» состоится 25 марта в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени. Счет в серии 3-1 в пользу екатеринбургского клуба.

Здание &laquo;Крокус Сити&raquo; в&nbsp;ночь трагедии. «Разве ведущий должен был кричать: «Быстрее спасаемся, бежим»? Споры об эвакуации танцоров из «Крокус Сити»

В пятницу, 22 марта, в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека. 24 марта объявлено днем общенационального траура.

42-летний Ротенберг — заместитель председателя совета директоров, вице-президент и главный тренер СКА, главный тренер сборной по хоккею «Россия 25», первый вице-президент Федерации хоккея России; советник председателя правления Газпромбанка, член совета директоров, заместитель председателя правления КХЛ.

Источник: https://t.me/rotenberg81/2863
ХК Автомобилист
ХК СКА
Роман Ротенберг
Кубок Гагарина
23
Обсудить
Читайте также
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА до лета 2025 года
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии, выигрывая 3:0
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Продолжит ли работу в лиге главный арбитр Алексей Анисимов?
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Гатиятулин отказался от предложения «Сибири» и возглавит «Ак Барс»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2024, четвертьфинал: второй раунд плей-офф КХЛ
Жамнов о вылете «Спартака» из Кубка Гагарина: «Я тоже учусь. Следующий сезон все покажет»
Форвард «Магнитки» Силантьев — о проходе «Спартака»: «Строго сыграли в обороне, реализовали свои моменты»
Супертройки не решают в плей-офф. За кубком идут команды, где правит баланс
«Авангард» идет на риск. Назначил главным бывшего тренера вратарей
Ротенберг останется в СКА на следующий сезон
Продолжит ли Роман Ротенберг работу главным тренером СКА?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Виктор Гусев рассказал детали своего спасения во время теракта в «Крокус Сити Холле»

Навка оценила новую песню SHAMAN: «В самое сердце и душу»