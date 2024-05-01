Сколько выходных в праздники и когда первый рабочий день после 9 мая

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В этом году День Победы, который ежегодно отмечается 9 мая, выпал на четверг. Поэтому россияне в связи с 79-летием победы в Великой Отечественной войне будут отдыхать четыре дня: с 9 по 12 мая включительно. Также среда, 8 мая, станет сокращенным рабочим днем.
Россияне выйдут на работу после вторых длинных майских праздников в понедельник, 13 мая.
С подробностями проведения Парада Победы на Красной площади можно познакомиться на нашем сайте.
Календарь праздничных и выходных дней 2024 года в актуальной версии доступен в нашем материале.