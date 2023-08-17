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Сегодня, 11:25

В Екатеринбурге произошел пожар на ледовой арене УГМК

Виктория Кравченко
Ледовая арена УГМК.
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В центре Екатеринбурга начался пожар на стройке ледовой арены УГМК, рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

«В 12:43 на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на стройплощадке по улице Степана Разина», — говорится в сообщении.

Предположительно горели лакокрасочные и пенопластовые изделия. До прибытия на место пожарных с территории арены самостоятельно эвакуировались 200 человек.

«УГМК-Арена» строится на месте снесенной недостроенной телебашни. Возведение началось в 2019 году. Планировалось завершить строительство к 2023 году, затем срок отложили на декабрь 2024 года.

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