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Сегодня, 18:13

В Саранске арестовали подозреваемого в убийстве чемпиона России по BMX

Иван Шитик
Корреспондент
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В Ленинском районном суде Саранска избирается мера пресечения 28-летнему таксисту Роману Чернову, сообщают «Известия Мордовии».

Житель мордовской столицы подозревается в убийстве 41-летнего Владимира Левина. Как сообщили ранее в Федерации велосипедного спорта России, погибший — чемпион России по велогонкам BMX.

Подозреваемый в убийстве таксист заключен под стражу до 23 февраля. Решение о его аресте только что огласили в Ленинском суде Саранска.

Ссора между не знакомыми друг с другом мужчинами вспыхнула в ночь на субботу в кафе в Ленинском районе. Уже днем «с целью дальнейшего выяснения отношений» мужчины встретились на улице Гагарина, куда приехали с друзьями. Завязалась драка, в ходе которой 28-летний подозреваемый, считает следствие, зарезал 41-летнего оппонента.

Сам таксист и его адвокат возражали против такой строгой меры пресечения.

«Я не виновен, просто защищался. Очень сожалею, не знаю, как так произошло», — заявил Чернов в суде.

Источник: https://izvmor.ru/novosti/proisshestviya/podozrevaemyj-v-ubijstve-vladimira-lyovina-zayavil-chto-prosto-zashhishhalsya/
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