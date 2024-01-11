Выходные и праздники в России: как будем отдыхать в 2024 году

Сегодня, 23:00
После новогодних каникулы в начале 2024-го в следующие месяцы будет еще 108 выходных дней. Ближайшие длинные выходные у граждан России состоятся с 23 по 25 февраля. Следующие же нерабочие дни пройдут с 8 по 10 марта 2024 года. 23 февраля в России отмечается праздник День защитника Отечества, а 8 марта — Международный женский день.
2024 год является високосным, за счет чего в сравнении с 2023-м на один рабочий день будет больше. Таким образом, всего будет 248 рабочих дней и 118 выходных.
Все праздничные и выходные дни в 2024 году
Ознакомиться с производственным календарем, праздниками и выходными в 2024 году в России можно по ссылке на сайте «СЭ».