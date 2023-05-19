Журова рассказала о последствиях смены спортивного гражданства нет ничего угрожающего

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на заявление главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, который ранее предупредил о последствиях смены атлетами спортивного гражданства без разрешения ОКР.

«По международным нормам при смене спортивного гражданства атлет находится в так называемом «карантине» год. В это время он не может выступать за новую страну. Однако при смене гражданства без разрешения национального олимпийского комитета этот срок может увеличиться. В истории спорта были случаи, когда национальные олимпийские комитеты не давали разрешения отдельным спортсменам, и им приходилось ждать», — сказала Журова в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.