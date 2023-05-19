Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

19 мая, 20:50

Журова рассказала о последствиях смены спортивного гражданства нет ничего угрожающего

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на заявление главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, который ранее предупредил о последствиях смены атлетами спортивного гражданства без разрешения ОКР.

«По международным нормам при смене спортивного гражданства атлет находится в так называемом «карантине» год. В это время он не может выступать за новую страну. Однако при смене гражданства без разрешения национального олимпийского комитета этот срок может увеличиться. В истории спорта были случаи, когда национальные олимпийские комитеты не давали разрешения отдельным спортсменам, и им приходилось ждать», — сказала Журова в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/othersports/10881746-zhurova-obyasnila-pochemu-v-zayavlenii-okr-o-posledstviyah-smeny-sportivnogo-grazhdanstva-net-nichego-ugrozhayuschego.html
Светлана Журова
Станислав Поздняков
5
Читайте также
Бобровский снова вошел в историю! Побил рекорд клуба по сейвам и выиграл матч
Чемпионка Сочи-2014 стала вдовой после трагедии в Альпах. Погиб муж Юстины Ковальчик
Симоньян сообщила о пришедшей на ее имя бандероли со следами взрывчатки
Путин назвал недоумками западных противников России с неоколониальным мышлением
Российскому солдату в украинском плену вырезали на груди скандинавский символ
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
У «Салавата Юлаева» закончились деньги
Сборная завершила сезон
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Российский вратарь едет в «Торонто»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Тульские пряники и попытка покушения на тренера
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Где будет отдыхать Ротенберг: специальный репортаж Шевченко
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Илья Сорокин — претендент на «Везина Трофи»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Топ-10: главные династии российского футбола
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Зиньковский считает, что игрокам сборной России не хватает сыгранности
Бах все громче говорит о допуске россиян. Но многие его не слышат
Свищев: «Болельщик может подать в суд и наказать организаторов ЧМ-2023, которые заставили его снять футболку»
Барбоза считает, что команды РПЛ могут найти новых звезд мирового футбола на молодежном ЧМ-2023
Люк Тардиф: «Мы не хотим, чтобы кто-то привносил политику в наши соревнования»
Поздняков: «Сегодня допуск или недопуск — это кукольный спортивный театр»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россиянам рассказали, какие товары подешевеют, а какие подорожают с 1 июня