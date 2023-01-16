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Зюганов отреагировал на возможный приход Артема Дзюбы в Госдуму

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал возможный приход Артема Дзюбы в Госдуму.

«Пригодился бы Дзюба в Госдуме? С «Единой Россией» это обсуждай. Я считаю, чтобы в Госдуму приходить, надо выбрать ясную программу. А более честной, справедливой и достойной программы, кроме нашей, нет. И в Думу надо приходить при поддержке избирателей. Тогда будет результат. Я бы не взял Дзюбу в КПРФ? Так не надо говорить. Нельзя так говорить. Если Дзюба и прочие готовы реализовывать нашу программу... У нас во фракции представители всех партий и движений Лево-патриотического блока — Союз офицеров, Союз писателей, и молодежные, и творческие организации, и талантливые ученые. У нас фракция очень авторитетная. Нобелевский лауреат Жорес Алферов к нам пришел и великолепно работал», — приводит слова Зюганова «РБ Спорт».

В ноябре 2022 года 34-летний Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор», в составе которого провел пять матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gennadij-zyuganov-dzyuba-v-gosdume-s-edinoj-rossiej-e-to-obsuzhdaj/
Артем Дзюба
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