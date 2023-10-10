История MrBeast: чем уникален популярный YouTube-блогер

На него равняются как западные, так и российские блогеры.

Джимми Дональдсон (полное имя Джеймс Стивен Дональдсон)

MrBeast

Дата рождения: 7 мая 1998 года.

Место рождения: Уичито, штат Канзас (США).

Рост: 191 см. Вес: 82 кг.

Род деятельности: блогер, филантроп.

Начало карьеры: 2012 год.

Детство и юность Джимми Дональдсона

Джеймс Стивен Дональдсон (или просто Джимми Дональдсон) известен во всем мире как MrBeast. Молодой человек родился в 1998 году в американском Канзасе в семье военных. После развода его мать обосновалась в Гринвилле, штат Северная Каролина. Здесь будущая звезда YouTube учился в частной религиозной школе.

20 февраля 2012 года 13-летний подросток зарегистрировал свой YouTube-канал под названием MrBeast6000. Он начал загружать летсплеи Minecraft и Call of Duty, затем стал снимать обзоры на другие блоги. Этому Джимми посвящал все свое время. «Около пяти лет своей жизни я был одержим изучением алгоритмов YouTube. Я просыпался, заказывал доставку еды, а потом целый день сидел за компьютером, изучая всякое с другими ютуберами», — рассказал блогер изданию Rolling Stone.

Изначально это было просто хобби. Мать подростка не одобряла такие увлечения сына, так как из-за этого он не посещал занятия в колледже. Дональдсона отчислили, а мать выгнала его из дома. Но MrBeast все равно решил сосредоточиться на YouTube.

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YouTube-канал: в чем секрет популярности MrBeast

В 2016-м он делал ролики, где критиковал заставки к видео у других авторов. Это позволило ему собрать 30 тысяч подписчиков. Первый успех к нему пришел в 2017 году, тогда Джимми снял вирусное видео, на котором пытался сосчитать до ста тысяч. На это у 18-летнего парня ушло 40 часов. Ролик набрал практически 30 миллионов просмотров. «Я просто очень этого хотел. Я бросил колледж, я мало зарабатывал. Я знал, что это станет вирусным», — рассказал MrBeast.

Блогер сумел разобраться в алгоритмах YouTube и проанализировать, как и какой контент сможет привлечь больше аудитории. С тех пор Дональдсон начал снимать различные челленджи. Например, запускал самые дорогие салюты в мире, жил на необитаемом острове, катался на колесе обозрения тысячу раз, проехал через одно и то же автокафе тысячу раз.

В 2016-м на него были подписаны сто тысяч пользователей YouTube. Золотую кнопку за миллион подписчиков он получил уже через год, а в 2018-м преодолел отметку в 10 миллионов. В 2022-м число подписчиков дошло до 100 миллионов, а в октябре 2023-го подошел к отметке в 200 — и это явно не предел.

Джимми любит создавать не просто развлекательный контент, а инициировать масштабные проекты. Самым ярким был розыгрыш Lamborghini среди 50 неизвестных ему людей. Для этого требовалось положить и не убирать руку с нового спорткара на протяжении суток. Аналогичное задание было в другом видео, только вместо автомобиля, нужно было не убирать руку с частного самолета. Здесь участниками были американские YouTube-блогеры. Помимо этого, он разыгрывал шоколадную фабрику и частный остров в Тихом океане.

Иногда его идеи были опасны для жизни. Так в августе 2023-го он вместе со своими друзьями провел семь дней в открытом океане на плоту. Они пережили шторм, строили убежище из подручных предметов, пытались рыбачить и экономили чистую питьевую воду. До этого в ноябре 2021-го он выпустил ролик с воссозданной в реальности «Игрой в кальмара» — и видео стало самым популярным в истории канала(более 500 миллионов просмотров).

Летом 2023 года MrBeast провел собственные Олимпийские игры. Дональдсон собрал 266 спортсменов из разных стран мира, в том числе из России (россиянин вылетел в третьем раунде, попав в топ-50). Участники боролись за золотую медаль, которая стоила 250 тысяч долларов. Атлеты соревновались в таких дисциплинах, как бег с препятствиями, гимнастика, стрельба из лука, фехтование и пенальти. Принцип турнира: на каждом этапе выбывали слабые участники, пока не остался один победитель.

У инфлюенсера есть основной YouTube-канал — MrBeast. Также он развивает дополнительные каналы: Beast Reacts (29,7 миллиона подписчиков — здесь и далее на начало октября 2023 года), где он с друзьями комментирует разные видео, MrBeast Gaming (38,8 миллиона подписчиков) с играми, MrBeast 2 (32 миллиона подписчиков) с короткими роликами и Beast Philanthropy (17,3 миллиона подписчиков) о благотворительности.

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Благотворительные проекты блогера

В 2020-м Дональдсон открыл благотворительную организацию под названием Beast Philanthropy. Ее миссия — помощь людям, оставшимся без жилья, голодающим и нищим.

Сейчас он читает лекции про продвижение в медиапространстве в Гарвардской школе бизнеса. «Прелесть YouTube в том, что двойные усилия приводят не к двойным просмотрам. Они улучшают результат раз в десять. Первый миллион подписчиков можно набирать годами, но второй придет за пару месяцев», — рассказал MrBeast.

Блогер делает ролики с благотворительным контентом. Например, раздает деньги водителям такси или официантам. Такой формат получил название «Дорогие челленджи». Правда, не все фанаты оценили это направление. Его обвиняют в том, что он делает людям добро ради просмотров, а не от чистого сердца. В 2019 году звезда даже угодил в скандал: блогера обвиняли в том, что он раздавал фальшивые купюры. Джимми признался, что впоследствии они были заменены на настоящие.

В 2019 году Дональдсон собрал внушительную сумму денег для акции #TeamTrees. Инфлюенсер решил посадить 20 миллионов деревьев. Его поддержали многие известные люди. Среди них основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, бывший CEO Twitter Джек Дорси, YouTube-блогеры Джеффри Стар и PewDiePie.

Доходы MrBeast

Доход от рекламы быстро сделал из Дональдсона успешного человека. Самым важным в его карьере стал 2020 год, MrBeast назвали одним из самых просматриваемых авторов YouTube. Каждое видео, загруженное за последние два года, набрало более 10 миллионов просмотров. Теперь средняя стоимость создания одного ролика составила 300 тысяч долларов, ранее эта цифра составляла 10 тысяч долларов.

По данным Forbes, за 2021 год MrBeast смог выручить 54 миллиона долларов, а его состояние оценивается в 500 миллионов. Доход Дональдсона превысил заработок звезд поп-сцены Билли Айлиш и Ким Кардашьян. Зимой следующего года эксперты назвали его самой высокооплачиваемой звездой YouTube. Сейчас число подписчиков блогера составляет 190 миллионов человек — больше в США нет ни у кого, и это второе место в мире (у №1 T-Series из Индии — 250 миллионов).

Дональдсон серьезно вкладывается в недвижимость. Издание New York Post сообщило, что блогер купил свой первый дом в 2018 году в городе Гринвилл, штат Северная Каролина. Сделка обошлась ему в 320 тысяч долларов. В 2020-м он купил еще один объект недвижимости за 263 тысячи долларов, а спустя год приобрел еще три дома общей стоимостью 1,45 миллиона долларов. Все жилплощади находятся в одном районе, здесь проживает его семья и друзья.

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Болезнь Крона у MrBeast

Когда Джимми было 15 лет, врачи диагностировали ему болезнь Крона. Это хроническая патология, при которой воспаляется одна из областей желудочно-кишечного тракта и в результате образуются гранулемы. Гранулематозное поражение может возникать на любом участке, однако чаще всего происходит в тонком кишечнике. Именно этот случай и был у известного блогера.

Заболевание сильно сказывалось на весе юноши, из-за чего он очень быстро потерял более 15 кг. В какой-то период у него не было сил даже встать с кровати. Болезнь повлияла на качество жизни Джимми, из-за чего у него начала развиваться депрессия. Лекарственная терапия и специальная диета помогли ему чувствовать себя легче.

Скандалы с MrBeast

Лучшего блогера развлекательного контента трудно найти. Неудивительно, что ему многие подражают, а иногда и копируют. Так в 2021 году MrBeast обвинял российско-белорусского блогера Влада Бумагу (он же Влад А4) в украденных идеях, из-за чего тому даже пришлось переснимать обложки своих роликов.

Весной 2021-го уволенные сотрудники команды MrBeast признались изданию New York Times, что Дональдсон создал «враждебную рабочую среду», также назвали его жестоким и неприятным в жизни человеком, хотя в кадре он кажется милым. Инфлюенсер поспешил оправдаться: «Я работал более чем с тысячей человек. И двум показалось, что мои требования завышены, это вполне нормально. У нас высокие стандарты, но это не токсичная рабочая атмосфера».

Также ему предъявляли претензии, что он рекламировал криптовалюту Refinable, которая быстро рухнула.

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Бизнес: виртуальный ресторан и сладости от MrBeast

Заработанные деньги позволили Дональдсону вложиться в ресторанный бизнес. Блогер открыл сеть ресторанов быстрого питания MrBeast Burger в 2020 году. В меню представлены бургеры, картофель фри, десерты и напитки. Сегодня в США открыто более 300 точек. Есть рестораны и в Северной Америке, Европе, Филиппинах, ОАЭ. За первые три месяца работы заведение продало более миллиона бургеров.

Но даже здесь звезда YouTube превзошел конкурентов. Сеть ресторанов также предусматривает виртуальный формат. Оформить заказ можно через приложение, забрать еду в ближайшем независимом офлайн-кафе.

В 2022 году Дональдсон начал продавать именные шоколад и растительное печенье без глютена — MrBeast Bar и MrBeast Cookies. Продукцию блогера можно приобрести через интернет или в супермаркетах Walmart. По данным Business Insider, всего за пару месяцев было продано сладостей на 10 миллионов долларов. Также он продает продукты питания Feastables.

Спорт в жизни MrBeast

В сентябре 2023 года клуб НБА «Шарлотт Хорнетс» заключил с популярным YouTube-блогером спонсорское соглашение. Бизнес-проект Дональдсона стал титульным спонсором франшизы: игроки будут играть в форме с логотипом Feastables. «Я люблю баскетбол, поэтому имеет смысл, чтобы первая спонсорская помощь Feastables была оказана моей родной команде», — написал в соцсетях блогер.

Летом 2023 года инфлюенсер решил привести себя в форму, так как он много времени проводит за компьютером. «Я был так сфокусирован на канале. Резко осознал, что давно не тренировался и не заботился о себе. Мы с некоторыми блогерами подписали контракт: тренируемся каждый день, а если нет, то набиваем татуировки друг друга», — признался Дональдсон.

В его тренировочный план входили силовые упражнения и ежедневная ходьба (минимум 12 тысяч шагов). Сам блогер не признается, сколько килограммов ему удалось скинуть, однако результат заметен. На этом MrBeast не намерен останавливаться. Сейчас его цель — набрать мышечную массу.