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Сегодня, 07:00

Идеальная фигура и эффектный блонд: как выглядит мать ребенка Александра Кокорина

Отдел фото «СЭ»
Дарья Валитова.
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Дарья Валитова будоражит воображение подписчиков даже после расставания с футболистом.

Пара познакомилась в 2013 году на вечеринке у друзей, после которой футболист начал красиво ухаживать за Дарьей, дарить цветы и устраивать романтичные свидания. Девушка же ответила тем, что даже набила себе татуировку «К9», что означает первую букву фамилии и игровой номер ее возлюбленного.

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С рождением в 2017 году общего ребенка наступил новый этап в их жизни. Вначале молодые люди старались сильно не афишировать рождение сына Майкла, но вскоре стали охотно делиться совместными снимками и завели ему аккаунт в соцсетях.

Дарья Валитова.

В 2018 году пару ждало тяжелейшее испытание: то самое громкое уголовное дело с участием Александра, его брата Кирилла, хавбека «Краснодара» Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. В одном из кафе в центре Москвы они устроили драку со стулом и в результате судебного разбирательства провели в тюрьме почти год. Несмотря ни на что, Дарья полностью поддержала Александра, и пара смогла сохранить свои отношения.

Дарья Валитова.
Дарья Валитова.
Дарья Валитова.

После выхода на свободу Кокорин выступал в «Сочи», «Спартаке», а потом перебрался в «Фиорентину», и Дарья с сыном переехали вместе с ним. Пара преодолела много сложных ситуаций, но именно в Италии их союз дал трещину. В декабре 2021 года их история любви подошла к концу, и девушка подтвердила, что они расстались. Несмотря на расставание, Дарья и Александр остались в хороших отношениях, вместе воспитывают сына и проводят с ним время. И даже после расставания с футболистом эффектная блондинка по-прежнему сводит с ума своих подписчиков, выкладывая снимки в откровенных нарядах.

Дарья Валитова.
Дарья Валитова.
Дарья Валитова.
Дарья Валитова.
Дарья Валитова.
Дарья Валитова.
Дарья Валитова.
Дарья Валитова.
Дарья Валитова.

Источник фото: соцсети

Александр Кокорин
фото
Дарья Валитова
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