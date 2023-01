«Бекхэм женился на шоу-бизнесе и больше никогда не был прежним». Как свадьба с Викторией изменила жизнь футболиста

Через желтые таблоиды к звездам: как известный футболист и певица строили идеальную семью.

Звезда «Манчестер Юнайтед» и солистка Spice Girls стали явлением в шоу-бизнесе, прошли через тысячи скандальных историй, побывали на двух королевских свадьбах, создали собственный бренд, родили четверых детей, назло всем хейтерам ни разу не развелись и сделали из фамилии «Бекхэм» имя нарицательное.

«Идеальный мэтч»

Историю Бекхэмов надо бы начинать со встречи на футбольном стадионе после ничьей «Манчестер Юнайтед» и «Челси» 22 февраля 1997 года, но так уж вышло, что Вселенная начала посылать им знаки значительно раньше.

Поэтому отмотаем эту историю на год назад. 1996-й, Грузия. Сборная Англии играет отбор чемпионата мира-1998. В номере отеля прямо накануне игры Дэвид смотрит телевизор, и тут начинают показывать новый клип Spice Girls на песню Say You'll Be There. Бекхэм досматривает его до конца и говорит соседу по комнате Гарри Невиллу, что ему нравится девушка в черном комбинезоне. Именно в нем в клипе пела будущая жена футболиста Виктория, тогда еще с фамилией Адамс. После этого Дэвид поручил своей сестре узнать, как ее зовут и где ее можно встретить.

Вики тоже получила намек от Вселенной заранее. Накануне Рождества девушки принимали участие в фотосессии для журнала 90 minutes. Стилистика была футбольная. Каждая могла надеть футболку любимого клуба с фамилией понравившегося игрока. Виктория ничего не понимала в футболе, но совершенно случайно выбрала джерси с фамилией «Бекхэм». Когда Дэвид увидел обложку журнала и Вики с его фамилией, он сразу решил, что он ей тоже нравится.

Нужен «знаменитый бойфренд, возможно, футболист»

Вживую селебрити встретились как раз после того матча «Челси» и «Манчестер Юнайтед» в лаундж-зоне «Стэмфорд Бридж». Вики оказалась там практически случайно. Продюсер Spice Girls Саймон Фуллер взял ее с собой на футбол. Во-первых, он дикий фанат лучший игры с мячом и очень хотел познакомиться с лучшим футболистом «Манчестер Юнайтед» (а Вики для этого идеальный предлог), во-вторых, Саймон считал, что незаметный бойфренд Виктории портит ее имидж и ей нужен «знаменитый бойфренд, возможно, футболист», как она потом вспоминала в своей автобиографии Learning to Fly («Учусь летать»).

Знакомство Бекса и Пош (как их позже прозовут фанаты) было нелепым. Вместе с Фуллером они попали в лаундж. Адамс не разбирается в футболе настолько, что даже не знает, за какую команду играет Бекхэм, и, помимо всего прочего, не может его четко рассмотреть, поскольку забыла дома линзы.

«Саймон поздоровался с Дэвидом и решительно пожал ему руку. Он представился как менеджер Spice Girls и потом представил меня. Хорошо помню, как в тот момент думала, что ситуация — полный абсурд», — писала Бекхэм в Learning to Fly.

Итогом всего этого было выдавленное из себя «Хорошая игра» от Вики. На этом знакомство закончилось. Она ехала домой «с ощущением неловкости не только от собственной глупости, но и от мгновенного притяжения», а Бекхэма оставила с такими мыслями: «Я запорол свой шанс. Сев в автобус, я мог думать только о том, как не начать биться головой о спинку кресла спереди», — цитировала Дэвида Виктория в книге Learning to Fly.

Помимо отсутствия футбольного бэкграунда еще одной проблемой Вики было предвзятое отношение к футболистам.

«Все футболисты, которых я встречала, шатались по загородному клубу Эппинга и цепляли каждую симпатичную эссекскую девочку, которая имела несчастье там оказаться. Совершенно отмороженный контингент», — писала певица в своей автобиографии.

Так что Дэвиду добиться внимания от «перчинки» было не так-то просто.

«Увижу в следующий раз — пну под зад»

Вторая встреча футболиста и певицы почти через месяц также состоялась на стадионе. Викторию позвали на футбол. Она согласилась, но, как потом писала в своей книге, думала в тот момент совсем не о матче.

«Сердце у меня вдруг заколотилось бешено. Футбол. Манчестер. Дэвид Бекхэм», — описывала свои мысли в автобиографии Виктория.

В этот раз наконец-то они смогли сказать друг другу больше двух слов. И пожалуй, с этого диалога и началась их уже совместная история.

«Дэвид подошел сказать, что видел меня на Brit Awards. И вроде бы все, но потом:

— Виктория, слушай, я тут подумал, что, если у тебя нет дел, может, мы могли бы поужинать.

Это было самое длинное предложение, которое я от него слышала без пауз.

— Что, сейчас? В Манчестере?

— Ну, у меня завтра утром тренировка.

— Завтра же воскресенье.

— Мы тренируемся каждый день.

— Что, и на Рождество тоже?

— И на него, и в День подарков.

— И в Новый год?

— Это по-разному.

— Я не могу, мне нужно в Лондон. В понедельник улетаю в Америку.

Мы посмотрели друг на друга. Все было понятно.

— Дай мне свой номер, — сказала я. — Позвоню тебе, когда вернусь.

— Нет, — отреагировал он мгновенно. — Это ты мне свой дай.

Я открыла сумку, нашла ручку, стала искать бумажку. Была только отрывная часть моего посадочного — пойдет. Сначала я написала свой мобильный, потом засомневалась. Никогда не знаешь. Зачеркнула его и написала мамин.

— Мне пора. И только попробуй мне не позвонить, мистер Дэвид Бекхэм. Иначе увижу в следующий раз — пну под зад", — узнаем о первом диалоге пары из книги Learning to Fly.

Тот билет с номером мамы Вики до сих пор хранится в семье Бекхэмов. На шоу «Джимми Фэллона» в 2020 году Дэвид сказал, что бережет этот важный клочок бумаги. Для Вики та встреча тоже оказалась кульминационной. Все предубеждения о футболистах разрушились в одночасье, когда после матча Дэвид не отправился с напарниками по команде в бар, а пошел в ложу к семье. Тогда-то Адамс и поняла, что не все игроки «хотят одного и того же».

«Мы с Дэвидом даже не сидели рядом. Было реально очень тупо»

Когда ты звезда одного из крупнейших футбольных клубов Англии, а твоя спутница солистка группы, которую знает вся страна, очень непросто найти тихое место для свидания, поэтому встретились они на автобусной остановке лондонского района Вудфорд. Свидание пошло не по плану с самого начала.

Спортсмена и певицу выгнали из китайского ресторана, потому что они не захотели заказывать еду, а планировали только выпить. Уединенное место найти практически невозможно, поэтому они отправились на квартиру к подруге Вики по Spice Girls — Мел Си. Помимо этого, она ярая фанатка «Ливерпуля», так что нелепость этого свидания достигла своего окончательного апогея.

«Я затащила Мелани в ванную, оставив Дэвида перед телевизором, — но что еще мне оставалось? Я стала задавать ей все эти бабские вопросы: ну что ты думаешь? Симпатичный он? Тебе нравится, как он одет? Как тебе его манера говорить? Бла-бла-бла.

Пойти нам было некуда, так что мы остались там и провели втроем, наверное, пару часов. Мы с Дэвидом даже не сидели рядом. Было реально очень тупо. Но с тех пор в моей жизни, по-моему, не было дня, когда мы с Дэвидом не разговаривали", — писала Вики в своей книге.

«Машинный» период

Конфетно-букетный период Бекхэмов можно смело назвать машинным, потому что все их свидания в основном проходили в машинах. Только там они могли скрыться от назойливых папарацци. И даже первый поцелуй был в машине. Дэвид поцеловал Викторию, когда та полезла в бардачок, чтобы найти листок алоэ вера для его травмированной на тренировке руки.

Постепенно близкие начали узнавать об их отношениях. Родители Вики сначала восприняли ухажера в штыки, но джентльмен Дэвид смог покорить и их. Он вообще оказался невероятно воспитанным парнем. По воспоминаниям Виктории из книги, она сама порой удивлялась, как чудесно Бекхэм ведет себя.

«В винном баре мне нужно было пойти в туалет, и, когда я встала, встал Дэвид. Я подумала, что ему тоже что-то нужно. Но потом я вернулась за стол, он снова встал и сел, только когда села я. И тогда я поняла: он просто следовал этикету. Со мной до тех пор никогда так не обращались. С первого дня было понятно, что он настоящий джентльмен. В нем воспитали большое уважение к женщинам — сейчас это редкость. Спасибо его родителям».

Если бы, кстати, не та встреча на футболе, неизвестно, пересеклись ли бы миры певицы и футболиста, потому что начинали они свою профессиональную карьеру совсем с разных уровней. Дэвид рос в обычной семье, его отец был монтажником кухонь, а мама — парикмахером, тогда как Вики высаживалась из своего Rolls-Royce за квартал от частной школы, чтобы над богатством ее семьи не насмехались одноклассники.

«Дети буквально поднимали вещи из луж и бросали их в меня. А я просто там стояла. Никто не общался со мной. У меня не было друзей», — рассказывала Бекхэм в интервью Daily Mail.

Следом за родителями о паре узнали и группа, и одноклубники, и близкие друзья.

«Каждый день приезжал на тренировку с видом влюбленного школьника», — говорил друг Дэвида Невилл о нем.

«Оно прекрасно, и это полная неожиданность для меня»

А уже через год отношений счастливые Виктория и Дэвид стояли на пороге загородного отеля под Манчестером, демонстрируя журналистам помолвочное кольцо. Хотя предложение Дэвид сделал за полгода до этого.

«Оно прекрасно, и это полная неожиданность для меня», — говорила смущенная Виктория.

Свадьбу главная пара Англии (после королевской четы, конечно) закатила с размахом. Сняли замок Латтрелстоун постройки XV века, подняли над ним флаг с инициалами VBD, пригласили 250 человек. Вики блистала в платье Веры Вонг за 100 000 долларов, подружкам невесты подарили по бриллиантовой подвеске Tiffany & Co, шаферу Невиллу — часы Cartier, брату невесты — Rolex, Дэвид был в белом костюме, чтобы сочетаться с женой, торт разрезали рыцарским мечом, а вместо букета невесты из цветов был букет невесты из яблок. Все это разгульное торжество обошлось супругам в 800 000 долларов, но они смогли не только не уйти в минус, но и заработать на торжестве, продав эксклюзивные фотографии с праздника журналу «ОК» за 1,5 миллиона долларов.

«Он упустил шанс стать великим игроком»

Еще до свадьбы вокруг Бекса и Пош начали стаями кружить недоброжелатели. Даже продюсер Spice Girls Саймон Фуллер как-то сказал «Мужчина разрушит Spice Girls» в отношении Бекхэма. Но больше стали прессовать Дэвида. В основном все обвинения были в том, что он подкаблучник, выбравший шоу-бизнес, а не футбол. Так, например, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон не только не дал Бекхэму отпуск по случаю свадьбы, но и потребовал, чтобы игрок раньше всех вернулся в город для тренировок с дублем.

Была и другая история, когда Фергюсон оштрафовал Бекхэма и вывел его из состава за то, что Дэвид отпросился с тренировки к болеющим Виктории и сыну Бруклину. А потом Вики заметили на Неделе моды в Лондоне. Был жуткий скандал, штраф в 50 000 фунтов и полная потеря доверия со стороны главного тренера. Бексу практически намекнули, чтобы он уходил из клуба.

«Бекхэм женился на шоу-бизнесе и больше никогда не был прежним: футбол стал лишь маленькой частью его жизни», — писал в автобиографии «Алекс Фергюсон» главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Тогда именно Вики настояла, чтобы Дэвид остался. И именно 1999-й стал самым успешным в его карьере. Он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Англии и практически дотянулся до «Золотого мяча».

«Если бы я не сказала: «Нет, Дэвид, ты стиснешь зубы и останешься», — он бы и ушел, как сказал Фергюсон», — рассказывала жена Бекхэма в автобиографии.

Параллельно со всем этим в СМИ Дэвиду постоянно приписывали новых любовниц, чем очень сильно ранили Викторию. Но она продолжала верить мужу. Была даже история с тем, что личный телохранитель супругов сливал СМИ их билеты на самолеты, телефонные разговоры и многие другие личные подробности. Но все это пара смогла пережить.

«Мы будто оказались в ловушке: из всего, что мы делали, раздували историю»

В 2003 году семья, в которой уже родился второй сын Ромео, перебралась в Мадрид, где Дэвид стал выступать за «Реал».

«Он похож на Бруклина. У него нос Бруклина и подбородок Виктории», — сказал счастливый Бекхэм журналистам, выходя из Портлендской больницы в Лондоне, где только что родился его второй сын.

Но жизнь в Мадриде легче не стала, слухов вокруг семьи было столько, что в какой-то момент пара даже на время разъехалась, чтобы оградить сыновей от напора сплетен. Все усугублялось еще и тем, что у младшего ребенка обнаружилась эпилепсия, и звездным родителям было совсем не до того, чтобы бороться с очередной «выдуманной любовницей» Бекхэма.

«Дэвид поклялся, что все эти слухи — ложь. И я ему верю», — такой комментарий дала Виктория журналистам.

«Я довольно терпеливый человек. Но даже я уже бесился от слухов и сплетен, возникавших в Испании. Мы будто оказались в ловушке: из всего, что мы делали, раздували историю. Когда Виктория с мальчиками куда-нибудь уезжали, писали, что им не нравится Мадрид, а я постоянно тусуюсь. Когда они были в Испании, это Виктория приезжала решать какие-то проблемы», — узнали фанаты о словах Бекхэма из книги Виктории.

Хотя их выходы на красные дорожки продолжали оставаться сенсацией, парные наряды, броские украшения и невероятная химия между ними делала из них главную пару мирового шоу-бизнеса, которую даже пригласили сняться для Playboy за 10 000 фунтов.

«Вообще, мы оба были не против раздеться на камеру, но за деньги было как-то неромантично. Да и в смысле 10 тысяч за то, чтобы я показала свои прелести? Тем более сейчас сниматься голыми для Playboy или Vanity Fair — это довольно престижно. Деми Мур это делала, и Эль Макферсон. Но в конечном счете мы решили, что это все же не для нас», — писала Вики в автобиографии.

В общем, Бекс и Пош стали за годы вместе лишь неразлучнее, преодолев ежедневные потоки хейта. Но СМИ и люди из футбольного мира не останавливались: считали Дэвида «каблуком», который загубил свою карьеру, пойдя на поводу у властной жены. А когда стали появляться новости, что Бекхэм переходит в американский клуб, сомнений в этом не осталось.

«Бекхэм предпочел Лиге чемпионов модные показы. Он упустил шанс стать великим игроком, а вместо этого попробовал себя в новой роли футболиста-селебрити. Ему хотелось славы. Его переезд в США? В этом нет никакой логики со спортивной точки зрения. Он предпочел славу футболу», — писал Алекс Фергюсон в своей автобиографии.

«И не забывай человека, в которого влюбилась»

Как бы много вокруг ни было слухов о разладе в семье, все они так и оставались слухами. Семья год от года становилась только крепче.

«Спустя годы мы все так же можем прийти домой и вместе посмеяться», — говорила Вики в интервью W.

После «Реала» Бекхэм играл за «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «ПСЖ», получил орден Британской империи, купил футбольный клуб «Интер» Майами. Виктория же спела на Олимпиаде-2012 в Лондоне и полностью погрузилась в карьеру дизайнера одежды. Пара родила еще одного сына Круза и дочку Харпер, побывала на двух королевских свадьбах и продолжает радовать поклонников совместными яркими выходами в свет.

«Мы с Дэвидом прошли [скандалы] вместе. Никто и не говорил, что брак — это просто. Да, у нас были сложные отрезки. Но мы их пережили и стали сильнее и счастливее — это факт. Сейчас наши отношения даже лучше, чем когда мы только поженились», — говорила Вики в интервью W.

Брак с каждым новым скандалом становился только крепче. Как-то Вики даже поделилась вот таким секретом счастливой жизни.

«В семейной жизни умей терпеть. Прикуси язык. Поддерживай. Всегда находите время друг для друга. И не забывай человека, в которого влюбилась», — в письме себе 18-летней для британского Vogue написала Виктория.

Семья Бекхэмов стала полноценным брендом. Сначала все следили только за родителями, но теперь подросли и дети супругов. Так старший сын Бруклин стал главным ньюсмейкером апреля 2022 года со своей свадьбой на дочери миллиардера Николе Пельтц. Но и родители не дают о себе забыть, так на 23-ю годовщину свадьбы они вот так нежно поздравили друг друга в своих социальных сетях.

«Говорили, что он не смешной, говорили, что я никогда не улыбаюсь, они говорили, что это долго не продлится. Сегодня мы празднуем 23 года в браке. Дэвид, ты мое все, я тебя очень люблю!» — подписала совместный снимок Виктория.

«Мне нравилась Пош... Ровно 23 года назад Пош стала миссис Бекхэм, но она всегда будет Пош. С годовщиной. Вау, 23...» — ответил супруг.

Семья, которая якобы была просто красивой картинкой, доказала, что любовь — это то, на чем на самом деле построены отношения дерзкой Пош и обаятельного джентльмена Дэвида.