Конор поднял бокал, красавица теннисистка объявила о беременности, Роналду обнимал Джорджину: Новый год со звездами

Праздник продолжается.

Помимо российских спортсменов наступления нового года также ожидали звезды из других стран. Популярные атлеты провожали 2023 год в теплых странах и в тех местах, где сейчас сильный мороз. Известные иностранные спортсмены встречали 2024 год традиционно в компании семей и своих любимых с салютами, напитками, танцами и с отличным настроением.

Фото Соцсети

Криштиану Роналду и Джорджина

Форвард сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду отпраздновал наступление нового года вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес. На совместном снимке 38-летний футболист крепко обнимает свою девушку. Роналду отмечал праздник в португальской Мадейре, где с наступлением 1 января был запущен красочный салют. На вечеринке были замечены их дети и мама Криштиану — Мария Долорес Авейру.

«Пусть волшебство Нового года наполнит ваши дни любовью, радостью, здоровьем и гармонией, а ночи сбудутся мечтами. Всех с 2024 годом!» — написала Джорджина в соцсетях, приложив фото с Роналду.

Фото Соцсети

Лионель Месси и Антонелла Рокуццо

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси традиционно встретил новый год вместе с семьей. Нападающий «Интер Майами» выложил фотографию с женой Антонеллой Рокуццо и с сыновьями Тиаго, Матео и Чиро. Судя по легкой одежде, семейство восьмикратного обладателя «Золотого мяча» встречало 2024-й где-то во Флориде в домашней обстановке.

По фото только один вопрос: почему дети Месси не в тапочках?

Фото Соцсети

Конор Макгрегор

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор отпраздновал Новый год с супругой Ди Девлин и с детьми — сыновьями Конором Джеком, Рианом, Маком и с дочерью Кройей. На одном из снимков в соцсетях ирландский боец смешанных единоборств с улыбкой на лице обнимает свою жену. Кажется, стакан с напитком в руках как-то мог повлиять на его настроение.

Ночью спортсмен также выложил видео. В обычной майке с большим винным бокалом за столиком ресторана он поздравил всех с Новым годом и объявил о долгожданном возвращении в UFC — поединке против американца Майкла Чендлера. Место — Лас-Вегас, дата — 29 июня 2024 года.

Фото Соцсети

Петра Квитова

Чешская теннисистка Петра Квитова сообщила радостную новость с наступлением нового года. Двукратная победительница Уимблдона скоро станет мамой. Спортсменка ждет ребенка от своего тренера и возлюбленного Иржи Ванека. Пара сыграла свадьбу летом 2023 года.

«В первый день 2024 года я хотела пожелать всем счастливого Нового года и поделиться отличной новостью: этим летом в нашей с Иржи семье появится малыш», — написала Квитова в соцсетях.

Фото Соцсети

Неймар

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар поздравил своих подписчиков с новым годом, опубликовав фотографию с отцом Неймаром да Силвой. На снимке бразильцы стоят рядом с бассейном в белых шортах и поло. В сторис бывший вингер «Барселоны» и «ПСЖ» также показал, как покрасил свои волосы в яркий белый цвет. Та же участь постигла его сына — Дави Лукку.

Шапочки из фольги, видимо, нужны для покраски волос. Вряд ли Неймар таким образом защищает мозг от вредных излучений.

Фото Соцсети

Хуниор Алонсо

Один из лучших легионеров и защитников РПЛ Хуниор Алонсо встретил новый год в компании своей любящей семьи. Игрок «Краснодара» и сборной Парагвая сильно скучал по родным на протяжении всего 2023-го. Из-за проблем с аэропортом в Краснодаре семья не может находиться рядом с ним. По словам 30-летнего футболиста, ему очень тяжело психологически быть в разлуке с родными большую часть года.

Фото Соцсети

Эсекьель Гарай

Экс-защитник «Зенита» и сборной Аргентины Эсекьель Гарай в компании супруги Тамары Горро и детей поздравил подписчиков с новым, 2024-м годом на фоне заснеженных гор. Футболист с семейством утеплился в плотные пуховики.

«Всех с новым годом! Цифра 24 много лет приносила мне много радости, и я уверен, что эта тоже будет ее приносить», — написал Гарай в соцсетях под фото с родными. Аргентинец большую часть карьеры выступал под 24-м номером.

Фото Соцсети

Алиса Шмидт

Немецкая бегунья и одна из самых красивых спортсменок мира Алиса Шмидт поздравила с новым годом своих поклонников и показала снимок в черном платье с блестками. Бронзовая призерка чемпионата Европы-2019 пожелала каждому провести 2024 год еще лучше, чем предыдущий.

«Время праздновать. Приветствуем 2024 год!» — написала Шмидт в соцсетях.

Фото Соцсети

Луис Адриано

Форвард «Интернасьонала» Луис Адриано отпраздновал Новый год на борту яхты со своей любимой — моделью Лумой Симойнш. Ради нее когда-то бывший футболист «Спартака» расстался с россиянкой Екатериной Дорожко.

На новогоднем фото 36-летний Адриано и Симойнш улыбаются и счастливы, чего не скажешь о ребенке, который будто чем-то немного недоволен.