Получила звание заслуженного мастера посмертно. История советской лыжницы, погибшей на Великой Отечественной войне

Любовь Кулакова работала в тылу врага и отдала за Победу свою жизнь.

В годы Великой Отечественной войны спортсмены играли большую роль. Поначалу их не хотели брат на фронт — сильные, смелые, известные люди нужны были и в тылу. Не только чтобы защищать страну и людей физически, но и поднимать моральный дух. Но атлеты рвались на войну, стремились туда, где опасно, где можно стать по-настоящему полезным. Многократная чемпионка СССР по лыжным гонкам и горным лыжам Любовь Кулакова — из их числа.

Успехи в лыжах

Кулакова родилась в многодетной семье, училась в московской школе № 435. Была старостой в школе, ее любили, к ней прислушивались. В детском и подростковом возрасте Любовь много занималась спортом — стреляла, плавала, увлекалась мото- и автоспортом. К 12 годам Кулакова поняла, что ее страсть — лыжи. Она начинала бегать на самодельном инвентаре, но даже так была быстрее сверстников.

Профессионально Кулакова начала заниматься лыжными гонками на стадионе «Локомотив», там она работала под руководством семикратной чемпионки страны Антонины Пенязевой. Тренер даже подарила ученице свои счастливые лыжи.

В 14 лет Любовь заняла первое место в районных школьных соревнованиях по лыжам. Через год уже наравне бегала с лучшими лыжницами страны и иногда обгоняла их. К 17 годам Кулакова уже стала чемпионкой СССР на дистанции 5 километров и в эстафете. Побеждала девушка и на соревнованиях по другим видам спорта — мотокроссу и горным лыжам. Причем для последнего ей понадобилась всего пара недель тренировок. Удивительно, конечно, возможно, конкуренция была несколько ниже, так как спорт действительно был массовым. Но впечатляет все равно. Сложно понять, была ли бы на международной арене Кулакова звездой, но, вероятно, да.

Любовь Кулакова. olimpicblog.ru

Помощь спорта в военное время

Когда Любови был 21 год, началась Великая Отечественная война. Кулакова хорошо стреляла, бегала на лыжах, была одарена физически. Ее долгое время не пускали на фронт, боялись за ее жизнь. Сначала допустили к обучению бойцов Отдельной мотострелковой бригады особого назначения. Она в основном состояла из спортсменов. Любовь прозвали Снежной королевой — она без устали совершала с бойцами марш-броски по 30-40 километров. Ребята почти валились с ног, а Кулакова повторяла: «Тяжело в учении — легко в бою».

Девушка участвовала в Битве за Москву, успешно — получила медаль «За оборону Москвы». Отряд Кулаковой как раз работал в тылу врага: подвозили и увозили боеприпасы и патроны. После этого Любовь отправили под Смоленск — нужно было уничтожить немецкую школу диверсантов.

Задача была — проникнуть в захваченную деревню в обход минного поля, охраны и дорожных патрулей. Любовь выполняла намеченное и приносила данные об объекте. Ей помогало крестьянское облачение и быстрота движений. В итоге диверсионная школа была уничтожена благодаря совместным усилиям отряда, авиации и партизан.

После этого отряд Кулаковой «Сатурн» развернули для передислокации. Вперед было послано 12 разведчиков, но среди них оказался предатель. Возле одной из смоленских деревень неприятель устроил засаду. Силы были неравными — Любовь получила смертельное ранение, хотя отряд прорвался. Всех павших бойцов предали земле жители деревни, только спустя несколько месяцев их перезахоронили, когда Советская армия заняла эту территорию.

Любови посмертно присвоили орден Отечественной войны. А одновременно еще и звание заслуженного мастера спорта СССР. Такое случилось впервые в истории. Сейчас возле стадиона «Локомотив» в Москве стоит памятник Любови Кулаковой. Небольшая скульптура — девушка с лыжами, в военном обмундировании. Рядом с этой скульптурой стоит памятный знак, посвященный спортсменам-железнодорожникам, погибшим в боях в годы Великой Отечественной войны.