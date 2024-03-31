Неодобрение родителей, подозрение на беременность и помолвка: история любви Шараповой и Вуячича

Шарапова и Вуячич несколько лет состояли в отношениях и обручились

Теннисистка и баскетболист встречались три года.

Спортивные достижения Шараповой и Вуячича

Мария Шарапова выиграла пять турниров «Большого шлема» (Уимблдон-2004, US Open-2006, Australian Open-2008, «Ролан Гаррос"-2012 и -2014). На ее счету 36 побед на турнирах WTA в одиночном разряде и три — в парном. В качестве первой ракетки мира россиянка пробыла в течение 21 недели. Шарапова — знаменосец России и серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне (2012). В составе сборной Мария становилась победительницей и дважды — финалисткой Кубка Федерации.

Саша Вуячич — двукратный чемпион НБА (2009, 2010). Словенский баскетболист был выбран клубом «Лос-Анджелес Лейкерс» под 27-м номером на драфте в 2004 году. За свою карьеру в Северной Америке, помимо «Лейкерс», играл в «Нью-Джерси Нетс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Нью-Йорк Никс». Он также выступал за турецкие и итальянские клубы, во время игры за «Анадолу Эфес» дважды признавался самым ценным баскетболистом чемпионата Турции (2012, 2013).

4 августа 2012 года. Мария Шарапова принимает от Шамиля Тарпищева серебряную олимпийскую медаль. Фото Алексей Иванов, «СЭ»

История знакомства Шараповой и Вуячича

Спортсмены познакомились в 2009 году на барбекю у общей подруги. 25-летний Вуячич тогда выступал за «Лейкерс», 22-летняя Шарапова проводила более чем полугодовое восстановление после операции из-за травмы плеча.

«Он появился в середине вечера, с волосами, еще мокрыми после душа, в спортивном костюме и со льдом на обоих коленях. И мгновенно мне понравился. Субботний вечер, а он только что закончил тренировку? Мой человек», — писала Шарапова в автобиографии.

Молодые люди сразу же понравились друг другу. В частности, теннисистку зацепило то, что у него были теплые отношения со своей семьей.

«Мы подходили друг другу. У него был дом в Лос-Анджелесе, и он был профессиональным спортсменом; он был высок, у него был восточноевропейский склад ума, и он был близок со своей семьей», — писала Шарапова в своей книге.

Однако родители Марии Елена и Юрий Шараповы не одобрили выбор дочери, в том числе потому, что у словенца не было должного образования. Спортсменка не прислушалась к совету и продолжила общаться с молодым человеком.

Пара не стала скрывать свои отношения от общественности. Так, они практически сразу после знакомства появились на концерте группы U2, где баскетболист признался журналистам, что они вместе.

«Да, мы встречаемся с Марией. И я счастлив. У нас все замечательно», — заявил Вуячич в одном интервью.

Периодически у пары происходили размолвки. Например, Саша настаивал, чтобы они жили в его доме в Лос-Анджелесе, однако теннисистка хотела оставаться в своем калифорнийском особняке, так как он был больше и лучше обустроен для ее нужд.

«Это был чисто мужской подход или, может быть, это был подход мужчины, родившегося в Восточной Европе. Он всегда подчеркивал свое центральное положение в наших отношениях. Он не любил, когда ему напоминали, что у меня своя собственная карьера, что мой дом лучше, а доход выше. Мы жили у него дома и не говорили об этих вещах. Мы просто продолжали наши отношения», — писала Мария в автобиографии.

Летом 2010 года, чтобы примирить своих родителей с возлюбленным, Мария с Сашей по делам благотворительной программы посетили Чернобыльскую зону. В ходе поездки пара посетила родные места семьи Шараповых в белорусском Гомеле, спортсменка познакомила избранника со своей бабушкой. Однако на обратном пути в самолете теннисистка и баскетболист начали ругаться. Масла в огонь подлил отец россиянки, который жестко раскритиковал выбор дочери, словенец это услышал.

Несмотря на то что у Вуячича не получилось подружиться с семьей Шараповой, он решился на предложение руки и сердца. Пара обручилась осенью 2010 года, через год после знакомства. Саша преподнес девушке кольцо с бриллиантом за 250 тысяч долларов. Многие журналисты обвинили спортсмена в том, что он продешевил с украшением. При этом Мария не готова была так быстро поменять свой семейный статус, предполагаемое замужество ее сильно тяготило.

«Это не был традиционный шаг перед женитьбой. Я была к ней совершенно не готова. Скорее это была декларация о намерениях. Мне кажется, что это тоже идет от Восточной Европы или от Словении. Вроде как символ любви», — писала Мария в своей книге.

В 2011 году Вуячич после сезона в «Нью-Джерси» подписал контракт с турецким «Анадолу Эфес». Влюбленные стали реже видеться.

«Теперь мы месяцами находились вдали друг от друга, и у меня появилось время обдумать то, как развиваются наши отношения. Он никак не мог признать тот факт, что в своем мире я была более успешна, чем он в своем. Мой успех, моя слава, мои деньги превращались, по-видимому, в непреодолимое препятствие для него. Я чувствовала себя запертой в крохотном помещении, в ловушке», — делилась Шарапова в автобиографии.

На «Ролан Гаррос» в 2012 году Вуячич в жесткой форме высказал невесте свое недовольство тем, что она не упомянула его в своей речи на награждении после финала. Именно тогда Шарапова поняла, что отношения пора заканчивать.

Мария Шарапова и Саша Вуячич. Фото AFP

Отношения Шараповой с миллионером и многочисленные интрижки Вуячича

У Шараповой после разрыва с Вуячичем были отношения с теннисистом Григором Димитровым. Болгарский спортсмен до этого встречался с Сереной Уильямс, из-за чего у россиянки и американки обострилось и без того принципиальное противостояние в туре и вне корта. Мария и Григор расстались летом 2015-го, через два года после официального подтверждения своего романа.

В 2017 году Шарапова познакомилась с британским миллионером Александром Гилксом. Состояние этого бизнесмена оценивается в десятки миллионов фунтов стерлингов. Он основал аукционный дом Paddle8, занимающийся коллекционированием предметов искусства. Александр изучал русскую культуру и близок с королевской семьей, дружит с принцем Уильямом и вошел в число приглашенных гостей на свадьбу принца и принцессы Уэльской.

Гилкс состоял в браке с модельером Мишей Нону, но семья распалась в 2017-м. Александр и Мария некоторое время скрывали свои отношения, официально о своем романе они объявили только через год. Осенью 2018-го россиянка опубликовала фото возлюбленного в своих соцсетях. Зимой 2019 года пара посетила Санкт-Петербург в рамках турнира St. Petersburg Ladies Trophy.

Шарапова и Гилкс обручились в 2020 году, сразу же после завершения спортивной карьеры теннисистки. «Я сказала «да» с первого дня нашей встречи... Это был наш маленький секрет, не так ли?» — написала Мария в своих соцсетях. Пара не оформила свой брак до рождения первенца.

Вуячич тоже не связал себя узами брака. После романа с российской теннисисткой баскетболист не делал громких заявлений о своей личной жизни. В СМИ периодически появляются слухи о его многочисленных интрижках. Ему в том числе приписывали роман с актрисой и моделью Пэрис Хилтон.

Мария Шарапова и Саша Вуячич. Фото Global Look Press

Ребенок Шараповой и история с «беременностью» от Вуячича

После Олимпийских игр в Лондоне Шарапову мучили боли в животе, из-за которых ей пришлось пропустить турниры в Цинциннати и Монреале. Теннисистка предполагала, что может быть беременна от своего жениха Вуячича. По результатам обследования стало известно, что причиной дискомфорта стал желудочный вирус.

«Из-за болей в животе мне пришлось обратиться к врачам, это было весьма нервно. Мне сказали, что я в полном порядке и не беременна. Затем я спросила, вернут ли мне в таком случае деньги за прием», — приводит АР шутку Шараповой.

Саша так и не обзавелся наследниками. Мария подарила Александру Гилксу сына. Мальчик родился 1 июля 2022 года. «Теодор VII.I.MMXXII. Самый красивый, сложный и полезный подарок, о котором только может мечтать наша маленькая семья», — написала Мария в соцсетях.

Спортсменка читает сыну детские книжки на русском языке. Шарапова хочет, чтобы он знал свои корни. Вместе с мамой Теодор путешествует по всему миру. Мария старается как можно больше времени проводить с первенцем.

Мария Шарапова с сыном. Фото Соцсети

Как и где сейчас живут Шарапова и Вуячич

Российская теннисистка много лет проживает в США. Здесь она владеет несколькими объектами недвижимости.

В 2020 году Шарапова стала обладательницей трехэтажного особняка в пригороде Лос-Анджелеса. Покупка обошлась Марии в несколько миллионов долларов. Дом имеет две зоны: первая — семейная, вторая — гостевая.

Также у россиянки есть ранчо стоимостью 8,6 миллиона долларов в районе Саммерленд (округ Санта-Барбара, Калифорния). Место славится своими виноградниками. Комплекс состоит из трех строений: основной особняк, гостевой дом и пристройка для охраны, совмещенная с конюшней. На территории произрастает бамбуковый лес, лаванда и ели.

В 2024 году число владений Шараповой пополнил дом в Монтесито (Санта-Барбара). Ранее здесь жила вдова совладельца клуба НБА «Чикаго Буллз» Роберта Лури, Энн. Россиянка приобрела особняк за 11,5 миллиона долларов при выставленной цене в 13 миллионов, сообщало издание Robb Report со ссылкой на публичные данные. По соседству проживают семья певицы Кэти Пэрри и актера Орландо Блума, Гарри и Меган Маркл, телеведущая Опра Уинфри и певица Ариана Гранде.

Вуячич после завершения карьеры в 2019 году решил не возвращаться на родину в Словению. Двукратный чемпион НБА живет в Калифорнии в прибрежном городе Редондо-Бич. В Америку он также перевез своих родителей, которые обосновались на ранчо в Палос-Вердесе.