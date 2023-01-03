У Навратиловой снова нашли рак. 13 лет назад легенда тенниса уже побеждала эту болезнь

В 2010 году Мартина публично рассказала о своем недуге и помогла своим примером миллионам женщин, но болезнь вернулась к звезде.

У одной из величайших теннисисток в истории снова обнаружили рак. Мартина Навратилова в 2010 году уже лечилась от рака, и успешно справилась с ним. Теперь болезнь вернулась. И еще в более страшном виде — рецидив рака груди и рак горла. Правда, все в начальной стадии, так что шансы на выздоровление высоки.

Борьба с раком груди

В 2010 у Мартины Навратиловой нашли рак молочной железы. Когда теннисистка узнала об этом, то не смогла сдержать слез. «Ты чувствуешь, что полностью контролируешь свою жизнь и свое тело — и вдруг случается что-то такое, с чем ты ничего не можешь поделать», — сказала Навратилова в интервью People.

Тогда американке чешского происхождения обещали хорошие перспективы для восстановления. Ей повезло, что болезнь диагностировали на ранней стадии в ходе обычной профилактической маммографии. «Еще год, и у меня были бы большие проблемы», — комментировала тогда бывшая теннисистка.

Мартина Навратилова. Фото Global Look Press

Мартине провели операцию по удалению опухоли, а после ей пришлось пройти шестинедельный курс лучевой терапии. Больше всего чешку страшило, что она останется без волос. Но в итоге злокачественная опухоль была обнаружена только в протоках молочных желез, и болезнь еще не успела распространиться на окружающие ткани. «Я сама виновата, — сокрушалась спортсменка. — Четыре года не делала маммографию. Пустила все на самотек. Занятость занятостью, но это не оправдание».

Через шесть месяцев болезнь ушла окончательно — это подтвердили результаты обследований после проведения лучевой терапии. «Рака у меня больше нет. То есть технически его не было уже в марте после секторальной резекции молочной железы. Но, чтобы быть уверенной в том, что все раковые клетки убиты, я прошла курс лучевой терапии».

Лучевая терапия далась спортсменке непросто — был постоянный упадок сил и перепады в настроении. Но потом рак не беспокоил Навратилову больше десяти лет. «Что касается хирургического вмешательства, то это было просто, но с лучевой терапией все сложнее. Шесть недель я чувствовала себя очень вялой. Она, как вампир, высасывает из тебя энергию день за днем. Даже когда все было закончено, мне потребовалось долгое время, чтобы восполнить запас энергии. Но сейчас я чувствую себя обновленной. У меня прекрасные прогнозы, и все у меня отлично», — объясняла Навратилова.

Мартина Навратилова. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Двойной удар

Теперь стало известно, что рак вернулся к Мартине. Но это уже не просто проблема с молочными железами — злокачественные опухоли найдены сразу в нескольких местах. Во-первых, рецидив рака груди, во-вторых — рак горла. «Это двойной удар, ситуация серьезная, но все же поправимая. Я надеюсь на благоприятный исход. Я буду бороться изо всех сил», — заявила спортсменка.

Представитель Навратиловой сообщил, что болезнь находится на ранней стадии, так что шансы на выздоровление высоки. В ноябре теннисистка обнаружила у себя увеличение лимфатического узла и сразу же пошла проходить обследование. Тогда врачи нашли рак горла первой стадии, а потом еще и рак молочных желез тоже начальной стадии.

В 2010 году Мартина чувствовала себя беспомощной после обнаружения рака. Но в конце концов решилась сама рассказать новости прессе, чтобы поддержать всех женщин, которые тоже борются с этой болезнью. И сейчас звезда не стала скрывать новостей о своем состоянии — сложно представить, насколько ей сейчас непросто. Но она верит в хороший исход, и ее пример снова может помочь миллионам страдающих от рака.