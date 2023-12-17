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Сегодня, 12:00

Хоккейный турнир Олимпиады перенесут в Америку? НХЛ не хочет ехать в Италию

Хоккейный турнир Олимпиады-2026 могут перенести в Америке из-за НХЛ
Отдел хоккея «СЭ»
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Радость канадцев после победы на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.
Фото Global Look Press
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В Милане затягивают сроки строительства хоккейной арены.

Олимпийский хоккейный турнир 2026 года может стать первым за 12 лет, в котором примут участие игроки НХЛ. И первым за 10 лет международным турниром со всеми сильнейшими в составах. Решение еще не принято, но НХЛ уже начала диктовать условия Международному олимпийскому комитету.

Олимпиада должна пройти в Милане, но комиссар НХЛ Гэри Беттмэн выразил обеспокоенность темпами строительства арены для ОИ-2026. Лига предлагает провести хоккейный турнир отдельно — в Северной Америке. Выгода для НХЛ очевидна: игрокам и тренерам не придется совершать долгий трансатлантический перелет.

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«Национальная хоккейная лига предложила, чтобы хоккейную часть Олимпийских игр в 2026 году принял североамериканский город. Сейчас это вряд ли произойдет. Мы знаем, что на Италию оказывается давление, они пытаются завершить строительство своего основного объекта к началу Игр. У них также есть еще одна доступная площадка-спутник, возможно, они выберут другой итальянский город, например Турин, если основное место проведения не готово. НХЛ уже выступала с таким предложением, но оно так и не было принято. Так что, опять же, это сомнительно, но возможно. Предложение сделано», — заявил инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Логотип НХЛ
Фото Global Look Press

В Милане и Кортина-д'Ампеццо не спешат со строительством хоккейных арен, и для НХЛ это лишний повод высказать свое недовольство. «Международный олимпийский комитет и Международная федерация хоккея (IIHF) должны сделать то, что должны. Им предстоит много работы с ареной. Я не думаю, что они действительно начали строительство, и это вызывает некоторую обеспокоенность», — считает Беттмэн. По его мнению, хоккейные арены обычно должны быть готовы как минимум за год до турнира, чтобы на них было время провести тестовые соревнования.

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«Они прогнозируют, что работы будут завершены не раньше четвертого квартала 2025 года, то есть примерно за 6-8 недель до Олимпийских игр, если они все сделают вовремя, хотя я думаю, что они уже опаздывают. Но это не то, что мы можем контролировать, это вопрос МОК и организаторов Олимпиады», — добавил Беттмэн. Его заместитель Билл Дэйли заявил, что из-за проблем с ареной хоккейный турнир может быть проведен за пределами Милана. «Вопрос в том, будет ли это в Милане или нет, и это, безусловно, вызывает беспокойство, я думаю, это беспокоит и игроков. Думаю, что поехать на Олимпийские игры, но не получить олимпийский опыт — это проблема. Но вы знаете, обсуждения продолжаются, они продуктивные, я не могу сказать, что настроен пессимистично», — сказал Дэйли. Сразу всплывает в памяти Турин, в котором в 2006 году была Олимпиада.

НХЛ хочет вернуться на Олимпиаду — перспективы проведения Кубка мира пока совсем неясны. Но лига вряд ли будет подстраиваться под условия МОК. Если организаторы не пойдут на поводу у лиги, Олимпиада может снова лишиться НХЛ.

Хоккей
НХЛ
Олимпиада
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