Хоккейный турнир Олимпиады перенесут в Америку? НХЛ не хочет ехать в Италию

В Милане затягивают сроки строительства хоккейной арены.

Олимпийский хоккейный турнир 2026 года может стать первым за 12 лет, в котором примут участие игроки НХЛ. И первым за 10 лет международным турниром со всеми сильнейшими в составах. Решение еще не принято, но НХЛ уже начала диктовать условия Международному олимпийскому комитету.

Олимпиада должна пройти в Милане, но комиссар НХЛ Гэри Беттмэн выразил обеспокоенность темпами строительства арены для ОИ-2026. Лига предлагает провести хоккейный турнир отдельно — в Северной Америке. Выгода для НХЛ очевидна: игрокам и тренерам не придется совершать долгий трансатлантический перелет.

«Национальная хоккейная лига предложила, чтобы хоккейную часть Олимпийских игр в 2026 году принял североамериканский город. Сейчас это вряд ли произойдет. Мы знаем, что на Италию оказывается давление, они пытаются завершить строительство своего основного объекта к началу Игр. У них также есть еще одна доступная площадка-спутник, возможно, они выберут другой итальянский город, например Турин, если основное место проведения не готово. НХЛ уже выступала с таким предложением, но оно так и не было принято. Так что, опять же, это сомнительно, но возможно. Предложение сделано», — заявил инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Фото Global Look Press

В Милане и Кортина-д'Ампеццо не спешат со строительством хоккейных арен, и для НХЛ это лишний повод высказать свое недовольство. «Международный олимпийский комитет и Международная федерация хоккея (IIHF) должны сделать то, что должны. Им предстоит много работы с ареной. Я не думаю, что они действительно начали строительство, и это вызывает некоторую обеспокоенность», — считает Беттмэн. По его мнению, хоккейные арены обычно должны быть готовы как минимум за год до турнира, чтобы на них было время провести тестовые соревнования.

«Они прогнозируют, что работы будут завершены не раньше четвертого квартала 2025 года, то есть примерно за 6-8 недель до Олимпийских игр, если они все сделают вовремя, хотя я думаю, что они уже опаздывают. Но это не то, что мы можем контролировать, это вопрос МОК и организаторов Олимпиады», — добавил Беттмэн. Его заместитель Билл Дэйли заявил, что из-за проблем с ареной хоккейный турнир может быть проведен за пределами Милана. «Вопрос в том, будет ли это в Милане или нет, и это, безусловно, вызывает беспокойство, я думаю, это беспокоит и игроков. Думаю, что поехать на Олимпийские игры, но не получить олимпийский опыт — это проблема. Но вы знаете, обсуждения продолжаются, они продуктивные, я не могу сказать, что настроен пессимистично», — сказал Дэйли. Сразу всплывает в памяти Турин, в котором в 2006 году была Олимпиада.

НХЛ хочет вернуться на Олимпиаду — перспективы проведения Кубка мира пока совсем неясны. Но лига вряд ли будет подстраиваться под условия МОК. Если организаторы не пойдут на поводу у лиги, Олимпиада может снова лишиться НХЛ.