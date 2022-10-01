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Олимпиада

Сегодня, 11:17

Резцова: «Бах хочет купить наших спортсменов! Но мы не продаемся!»

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на слова главы МОК Томаса Баха о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям при условии, если они дистанцируются от СВО.

«Это в корне неправильное заявление. Опять нас унижают, опять мы должны поклоняться Баху. Он хочет нас купить! Но мы не продаемся! Нужно сильно и честно отстаивать свои позиции. Мы сильнее всех! Унижаться перед ними не нужно. Это невозможно», — сказала Резцова «СЭ».

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Анфиса Резцова
Томас Бах
МОК
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