Резцова: «Бах хочет купить наших спортсменов! Но мы не продаемся!»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на слова главы МОК Томаса Баха о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям при условии, если они дистанцируются от СВО.

«Это в корне неправильное заявление. Опять нас унижают, опять мы должны поклоняться Баху. Он хочет нас купить! Но мы не продаемся! Нужно сильно и честно отстаивать свои позиции. Мы сильнее всех! Унижаться перед ними не нужно. Это невозможно», — сказала Резцова «СЭ».

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.