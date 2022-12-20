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20 декабря, 18:23

Роднина предположила, что российский спорт вернется на международные соревнования в 2024 году

Иван Шитик
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина предположила, когда российские спортсмены вновь смогут выступать на международных соревнованиях.

«Мое мнение: в 2023 году мы не будем выступать в Европе, только какие-то отдельные федерации нас допустят. А что касается 2024 года — думаю, что весь российский спорт будет вновь на европейской арене, включая футболистов и других спортсменов. Мне кажется, это реально. Любой федерацией руководят личности, очень часто их решения принимаются не от логики, а от денег», — заявила Роднина «РБ Спорт».

Исполком МОК в феврале рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях из?за ситуации на Украине. На очередном заседании в декабре МОК сохранил санкции и защитные меры в отношении россиян и белорусов.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: https://bookmaker-ratings.ru/news/irina-rodnina-v-2024-godu-ves-rossijskij-sport-budet-v-evrope-e-to-real-no/
Ирина Роднина
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