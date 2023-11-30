Поздняков: «ОКР не давал согласия на переход Яковлева, Тибилова и Любимовой под юрисдикцию других НОК»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что исполком ОКР не давал согласия на переход уроженцев России под юрисдикцию других НОК.

29 ноября директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс сообщил, что МОК утвердил смену гражданства трех российских спортсменов: Михаила Яковлева, Георгия Тибилова и Валерии Любимовой.

«Исполком ОКР согласия на переход уроженцев России, упоминаемых в заявлении МОК, под юрисдикцию других НОК не давал. Считаем недопустимым потакать произволу и избирательности в толковании Олимпийской Хартии. Если, например, спортивный арбитраж признает незаконными обвинения МОК в предполагаемом нарушении Хартии со стороны ОКР и восстановит нас в правах, кто и как в таком случае будет нести ответственность за разрешение спортсменам представлять другой НОК в обход единственной обладающей юридическими, не говоря уже о моральных, правами национальной организации?

Ответа нет и не будет. Хотя бы потому, что в Хартии нет ни единого пункта, в том числе в правиле 41, на которое пытаются опираться лозаннские функционеры, позволяющего обнулять базовые и неотъемлемые полномочия НОКа отдельно взятой страны», — написал Поздняков в своем Telegram-канале.

Глава ОКР также заявил, что наступательная антироссийская позиция в олимпийском движении продолжает «стерилизовать международный спорт от политической нейтральности» и «разрешает» игнорировать и нарушать международное право, собственные регламенты.

«Просто вдумайтесь! Отдельно взятую спортивную организацию довели до того, что она сама себе присваивает право, выходя за пределы собственной юрисдикции, вводить санкции против суверенных государств. Не обладая при этом ни формальным статусом, ни даже отдельными признаками субъекта системы международных отношений. Цели и задачи тех самых элементов неизменны — нанести максимальный урон российскому спорту — профессиональный, кадровый, финансовый, репутационный», — написал Поздняков.