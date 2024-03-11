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Олимпиада

11 марта, 09:00

Песков призвал руководство МОК задуматься над понятием «двойные стандарты»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Песков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «СЭ» заявил, что руководству Международного олимпийского комитета стоит задуматься над понятием «двойные стандарты».

«Безусловно, руководству Международного олимпийского комитета нужно очень хорошо задуматься над теми решениями, которые они принимают в отношении нашей страны. И задуматься над понятием «двойные стандарты». На ситуации в других частях мира они закрывают глаза. То, что происходит вокруг Украины, вдруг становится предметом их интереса. Хотя спорт должен быть чистым от политики. Им следует задуматься, потому что угроза есть», — сказал Песков «СЭ».

Дмитрий Песков. Дмитрий Песков: «Олимпийское движение без России беднеет и теряет свой уровень»

12 октября МОК временно отстранил ОКР от членства в организации из-за того, что он включил представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.

Приостановка членства предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.

Олимпиада
МОК
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