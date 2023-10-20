Поздняков: «Россия жила, живет и будет жить суверенной спортивной жизнью»

Глава ОКР Станислав Поздняков в общении с журналистами подвел итоги второго дня форума «Россия — спортивная держава» и отметил, что он имел огромное практическое значение для всей спортивной отрасли страны.

— Форум удался и подтвердил, что Россия на самом деле спортивная держава, — отметил Поздняков. — Она жила, живет и будет жить своей суверенной, независимой и яркой жизнью. Здесь у нас была возможность обсудить все аспекты развития нашего спорта: и международную составляющую, и внутреннюю, и вопросы экономического характера. А самое главное, что в Перми прошло заседание президентского совета по развитию физкультуры и спорта. Важно, что глава государства уделяет особое внимание нашей отрасли, в том числе и спорту высших достижений. Это не только вдохновляет всех нас, но и дает кредит доверия на будущее — четко заявлено, что спорт является одной из целей социального развития государства. С такой постановкой вопроса всем нам, руководителям спортивных организаций, безусловно гораздо легче строить планы на перспективу.

— Что было самым интересным для вас?

— Если мы попробуем хотя бы кратко пересказать, это затянется часа на полтора. Приглашаю вас в ОКР, когда будет больше времени, там и обсудим. Но могу сказать, что по сравнению с предыдущими нынешний форум имел очень большое практическое содержание. И выделить что-то одно просто невозможно. Например, по итогам выступлений зарубежных коллег мы получили новые аргументы в нашей вечной дискуссии с МОК по поводу правоприменения Олимпийской хартии к различным государствам. По результатам исследования деятельности национальных федераций получили очень интересные цифры, касающиеся проблем нашего спорта. Но, говоря о трудностях, мы параллельно предлагаем и новые подходы. И все это делается на благо отрасли.

— Каковы перспективы развития отечественного спорта?

— У нас состоялся откровенный диалог с представителями общероссийских федераций. Можем сказать, что никто не пал духом. Напротив, все собрались, занимаются планированием, пробуют новые форматы проведения соревнований, дорабатывают календари, которые являются основой для достижения высоких спортивных результатов. Не забываем мы и про олимпийский резерв, подготовке которого уделяется много времени. Сейчас уже понятно, что мы готовимся к Играм-2028 и нужно работать засучив рукава. И хорошо, что это понимание есть у всех: от спортсменов до федераций. Было приятно получить от федераций обратную связь по уже реализованным программам. И обсудить необходимость того, что еще нужно вместе воплотить в жизнь.