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Роднина отреагировала на предложение облегчить допуск на турниры в Азии спортсменам из России

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в комментарии корреспонденту «СЭ» отреагировала на предложение Олимпийского совета Азии облегчить допуск спортсменов из России и Белоруссии на соревнования под эгидой организации в азиатском регионе.

«Надо все взвесить, насколько это хорошо для нас. Для каких-то федераций это хорошо, для каких-то — неприемлемом. Очень сложно ответить на это, но тот факт, что у нас есть какая-то возможность выступать, показывать свои результаты и работу, это уже хорошо», — сказала Роднина «СЭ».

В феврале Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в зарубежных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине. 9 декабря участники саммита МОК поддержали сохранение санкций против России.

Ирина Роднина
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