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Олимпиада

Сегодня, 16:32

Юрист: «Перспективы на участие России в Олимпиаде сохраняются»

Виталий Косик
Корреспондент
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Руководитель спортивной практики юридической группы Клевер Консалт рассказал о будущем российских спортсменов на Олимпийских играх.

«Здесь две линии: был запрет CAS на участие спортсменов под национальным флагом на крупных соревнованиях и проведение международных соревнований на территории России в рамках дела ВАДА против РУСАДА по несоответствию. 17 декабря закончилось действие санкций по решению CAS. Соответственно, нет ограничения по этой линии. Но осталась линия рекомендации МОК, которая была подтверждена ранее в этом месяце. Единственное, у МОК идет это под статусом «для обеспечения безопасности спортсменов». Думаю, здесь проводятся переговоры, чтобы каким-то образом допустить российских спортсменов. Если говорить об Олимпиаде, эта рекомендация — не такая строгая мера, как решение CAS. Потому что их решение, вступившее в силу, обойти никак нельзя. Рекомендация — гибкое понятие, которое достаточно легко может даваться и сниматься. Думаю, перспективы на участие в Олимпиаде сохраняются, и есть возможности выступить в Париже. Санкции CAS по выступлению только в нейтральном статусе уже нет, но мы знаем, как МОК ранее, например в 2018 году, вводил такую процедуру и без решения САS», — приводит слова представителя Клевер Консалта Sport24.

17 декабря 2020 года CAS сократил санкции в отношении российских спортсменов, запретив стране выступать под национальным флагом и гимном на международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года.

Источник: https://sport24.ru/news/other/2022-12-17-yurist-perspektivy-rossii-na-uchastiye-v-olimpiade-sokhranyayutsya
Олимпиада
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