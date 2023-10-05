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Олимпиада

Сегодня, 11:30

Поздняков: «Российское олимпийское движение продолжает развиваться, несмотря ни на что»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российское олимпийское движение продолжает поступательно развиваться, несмотря на внешние факторы.

«Российское олимпийское движение продолжает поступательно развиваться, несмотря ни на что. Наращивает обороты международная деятельность. Не ослабевает внешнее давление, в нашем случае речь идет о недружественных шагах отдельных международных руководителей, в том числе и ВАДА. Мы не получили приглашение на Олимпийские игры. Нам навязывают условия нейтрализации по признаку паспорта. МОК собирается менять хартию, пытаясь узаконить так последние действия. Изменение хартии очень показательный момент. Олимпийское движение уже не выдерживает политическое давление, и Лозанна заняла одну из политических сторон. На Олимпиаде наших спортсменов не ждут.

Санкции несправедливы и незаконны, они бьют по репутации МОК. Мы регулярно проводим встречи с НОК азиатских, африканских стран. Они с удовольствием принимают участие в наших мероприятиях. Эти мероприятия несут широкую гуманитарную и социальную составляющую», — сказал Поздняков.

5 октября в ОКР началось заседание исполкома организации, на котором будут обсуждать компенсационные денежные выплаты спортсменам, которые лишены возможности участвовать в международных спортивных соревнованиях.

Олимпиада
Станислав Поздняков
МОК
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