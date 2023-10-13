Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Сегодня, 14:03

В МОК заявили, что решение вопроса о допуске россиян завершится к началу 2024 года

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл рассказал, когда будет принято решение о возвращении россиян на международную арену.

«Большинство международных федераций уже приняло решение о возвращении российских спортсменов в нейтральном статусе. Остальные планируют рассмотреть этот вопрос либо в конце этого, либо начале следующего года. Что касается процесса возвращения на соревнования спортсменов в нейтральном статусе, то он проходит достаточно гладко: у нас не было ни одного случая, чтобы национальные федерации отказывались от участия или бойкотировали старты. Мы получили очень позитивный отклик от спортсменов, которые приветствуют участие всех спортсменов из всех стран», — приводит слова Макконнелла ТАСС.

Олимпийский комитет России лишен признания МОК. МОК отстранил ОКР за присоединение новых территорий. Но оставил россиянам шансы на Париж-2024

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) не влияет на вопрос допуска российских спортсменов на Олимпийские игр-2024. Он отметил, что организация оставила за собой право приглашать нейтральных спортсменов с российскими паспортами.

12 октября официальный представитель МОК Марк Адамс заявил, что комитет не ставит временных рамок принятия решения по допуску российских спортсменов на Игры в Париже. Также МОК временно отстранил Олимпийский комитет России.

Источник: ТАСС
Олимпиада
МОК
1
Читайте также
Кроос назвал Роналду лучшим игроком в истории футбола
В Международном союзе конькобежцев доверяют CAS в слушаниях по делу Валиевой
Госорганизации из РФ и Белоруссии атакует новая хакерская группировка
Сигнал к охвату: российская армия пытается окружить Авдеевку
Смерть гиганта: закрывается крупнейшее месторождение газа в Европе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Бах объяснил, почему МОК не стал применять дополнительные санкции к российским спортсменам
Бах объяснил отсутствие выплат от МОК Олимпийскому комитету России
Бах — о российских спортсменах: «Африканские страны просили снять ограничения и дать выступать с флагами и гимнами»
Бах заявил, что отстранение ОКР не играет роли в вопросе допуска россиян на Олимпиаду-2024
МОК снова забыл Олимпийскую хартию и признал Крым российским. Колонка политолога
Тардиф оценил шансы сборной России выступить на Олимпиаде-2026
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Исполком МОК утвердил включение пяти видов спорта в программу Олимпиады-2028

Бах объяснил, почему МОК не стал применять дополнительные санкции к российским спортсменам