В МОК заявили, что решение вопроса о допуске россиян завершится к началу 2024 года

Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл рассказал, когда будет принято решение о возвращении россиян на международную арену.

«Большинство международных федераций уже приняло решение о возвращении российских спортсменов в нейтральном статусе. Остальные планируют рассмотреть этот вопрос либо в конце этого, либо начале следующего года. Что касается процесса возвращения на соревнования спортсменов в нейтральном статусе, то он проходит достаточно гладко: у нас не было ни одного случая, чтобы национальные федерации отказывались от участия или бойкотировали старты. Мы получили очень позитивный отклик от спортсменов, которые приветствуют участие всех спортсменов из всех стран», — приводит слова Макконнелла ТАСС.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) не влияет на вопрос допуска российских спортсменов на Олимпийские игр-2024. Он отметил, что организация оставила за собой право приглашать нейтральных спортсменов с российскими паспортами.

12 октября официальный представитель МОК Марк Адамс заявил, что комитет не ставит временных рамок принятия решения по допуску российских спортсменов на Игры в Париже. Также МОК временно отстранил Олимпийский комитет России.