Бах объяснил, почему МОК не стал применять дополнительные санкции к российским спортсменам

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объяснил, почему МОК не изменил рекомендаций по допуску российских спортсменов к международным турнирам.

«Мы не наказываем спортсменов за решения их властей, наша задача — защитить права спортсменов», — приводит слова Баха ТАСС.

12 октября МОК временно отстранил ОКР из-за того, что организация влючила представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.

В марте 2023 года МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам российских атлетов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Кроме того, организация предложила запретить участие в соревнованиях спортсменам, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.