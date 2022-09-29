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Олимпиада

29 сентября, 14:21

Путин: «Голос России намеренно игнорируется в международных организациях, что противоречит самим ценностям спорта»

Владимир Путин высказался о положении российских спортсменов в условиях санкций
Владимир Путин.
Фото Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин высказался о положении российских спортсменов в условиях санкций.

Путин выступил с приветственным словом участникам международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

«Отмечу, что санкционная агрессия, развязанная против нашей страны и наших граждан, затронула многие сферы, в том числе спорт высших достижений. Российские атлеты, по сути, лишены возможности представлять свою страну, а голос России в международных профильных организациях намеренно игнорируется. Такая ситуация противоречит самим ценностям спорта, главные из которых — взаимоуважение и принцип «спорт вне политики».
Несмотря на это, мы всегда будем радушной, гостеприимной страной, где на высоком организационном уровне проводят открытые соревнования для представителей разных государств и чтут идеалы олимпизма. И конечно, намерены и дальше развивать спортивную инфраструктуру во всех регионах, совершенствовать систему поиска, подготовки и поддержки талантливой молодежи, предпринимать все необходимое для сбережения кадрового потенциала и лучших традиций отечественной тренерской школы», — приводит слова президента официальный сайт Кремля.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Ряд федераций отстранили россиян, в некоторых видах спорта представители России выступают в нейтральном статусе.

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/letters/69450
Владимир Путин
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