Журова: «Думаю, решение Спортивного суда в пользу России выгодно МОК»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мнением о возможном отношении Международного олимпийского комитета к апелляции Олимпийского комитета России в Спортивный арбитражный суд.

«Думаю, МОК отчасти даже выгодно, чтобы Спортивный арбитражный суд вынес вердикт в пользу Олимпийского комитета России. Тогда получится, что не МОК принял решение в поддержку России. Ведь, когда какие-то страны начинают бойкотировать действия в пользу нашей страны, то они пытаются так оказать давление. А на суд после вынесения вердикта давление уже не окажешь. Все возможные бойкоты будут просто сотрясанием воздуха. Разве что, могут требовать от МОК снова судиться.

Поскольку МОК сейчас стал заложником ситуации, сказав одно в ситуации с Россией и другое в ситуации с Израилем, то ему на руку, чтобы вся ответственность за возвращение ОКР легла на Спортивный арбитражный суд.

В любом случае, мир должен услышать нашу аргументацию, которую наверняка будут публично освещать во время судебного разбирательства. Даже интересно, как МОК будет отбиваться", — приводит слова Журовой Vprognoze.ru.

12 октября МОК временно отстранил ОКР из-за того, что организация включила представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.