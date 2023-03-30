Бах: «Несколько стран грубо пренебрегают мнением спецпредставителей ООН о правах атлетов»

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что страны, выступающие против участия россиян и белорусов в международных соревнованиях, грубо пренебрегают мнением спецпредставителей ООН в вопросе прав спортсменов.

«Сегодня мы обсуждали реакцию, которая поступила на наши рекомендации, опубликованные во вторник. Мы видели ряд негативной реакции от определенных европейских государств. Я могу только повторить то, что было четко отражено в заявлении олимпийского движения и других заинтересованных сторон. Прискорбно видеть, что некоторые государства не хотят уважать большинство в олимпийском движении и автономию спорта», — приводит слова Баха ТАСС.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.