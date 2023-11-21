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Сегодня, 22:27

Ефимова хочет выступить на Олимпиаде-2024 в Париже

Ана Горшкова
Корреспондент
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Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова рассказала, что хотела бы выступить на летней Олимпиаде-2024 в Париже.

«Думаю об Олимпиаде в Париже? Хотелось бы! Раз уж я после такого перерыва возобновляю карьеру и сразу в призах (Смеется). А у нас брасс — сильнейший или один из сильнейших в мире! Так что я опять на мировом уровне, прошу заметить! (Улыбается)», — приводит слова Ефимовой «Спорт День за Днем».

Юлия Ефимова. Ефимова вернулась в форме «Спартака». Суперзвезда не сумела стать первой в Петербурге

21 ноября Ефимова заняла третье место в финальном заплыве чемпионата России по плаванию на короткой воде на дистанции 50 м брассом. Спортсменка финишировала с результатом 29,95 секунды.

Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит с 20 по 25 ноября в Санкт-Петербурге.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Это решение не распространяется на командные виды спорта.

Источник: Спорт День за Днем
плавание
Олимпиада
Юлия Ефимова
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