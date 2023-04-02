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Сегодня, 21:13

Глава комиссии спортсменов Чехии Свобода покинул свой пост после поддержки россиян

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Глава комиссии спортсменов Чехии Давид Свобода объявил об уходе со своего поста.

Ранее Свободу раскритиковали в Чехии за поддержку российских спортсменов. Он заявлял, что «политика не относится к спорту с философской точки зрения». Кроме того, он сказал, что «первой жертвой каждого военного конфликта становится правда».

«Мои роли профессионального военного и представителя спортсменов не сочетаются, поэтому я решил покинуть состав комиссии. Я не защищаю Россию, и мне жаль, что мои неловкие заявления могут навредить армии и министерству обороны Чехии», — цитирует Свободу Inside The Games.

Свобода является олимпийским чемпионом 2012 года по пятиборью.

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