Роднина отреагировала на решение МОК не поддерживать Украину в бойкоте

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о том, в МОК осудили решение Украины бойкотировать соревнования с участием россиян.

«МОК — международная неправительственная организация. Никакие правительства других стран не могут влиять на ее решения и на принятия решения. Поэтому совершенно четко они сказали: отстранение спортсменов из России и Белоруссии в 2022 году было не совсем оправдано. Теперь они ищут различные варианты, чтобы вернуть спортсменов. Но окончательный результат будут принимать международные федерации по видам спорта. МОК только рекомендует. И второе, о чем сказал МОК: не будет поддерживать те страны, которые пойдут бойкотировать. Если взять Олимпийскую хартию, там совершенно четко сказано: неважно, какой паспорт, вероисповедание, цвет кожи. Спортсмен имеет право принимать участие», — приводит Sport24 слова Родниной.

Во вторник, 28 марта, МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать до турниров атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.