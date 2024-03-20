Колобков: «На каком основании МОК делит спортсменов? Почему мы должны быть участниками этого унизительного процесса?»

Олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков, с 2016 по 2020 год возглавлявший Министерство спорта РФ, заявил «СЭ», что российским спортсменам необходимо внимательно изучить формулировки допуска Международного олимпийского комитета (МОК).

«Давайте посмотрим более масштабно. Во-первых, на каких основаниях они нас отстраняют? Во-вторых, на чем основываются ограничения на участие без флага и гимна? В-третьих, на каком основании МОК делит спортсменов на тех, кого допускает и кого не допускает? Все это полная дискриминация наших спортсменов, такие ситуации также могут вызвать раскол внутри команд и федераций. Дело даже не в том, что нужно что-то осуждать или не осуждать. Тут вопрос в том, почему мы должны быть участниками этого унизительного процесса? Что за принцип такой разделить спортсменов на правильных и неправильных? Если раньше все это было по спортивному принципу, то сейчас этого нет вообще. Сейчас все правила просто придумываются на ходу», — сказал Колобков «СЭ».

Также Колобков отметил, что российским спортсменам стоит разобраться во всех формулировках МОК.

«Я считаю, что нашим спортсменам нужно очень хорошо подумать. Им стоит разобраться во всех формулировках МОК и принимать решение самостоятельно. Наши олимпийцы достаточно взрослые и умные, чтобы все взвесить и сделать все правильно», — добавил Колобков

Ранее Международный олимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады 2024 года в Париже. По словам директора департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймса Маклеода, на Игры в столице Франции могут квалифицироваться максимум 55 российских спортсменов.

Также в МОК заявили, что не будут требовать от российских спортсменов подписать декларацию с осуждением СВО.

(Александр Абустин)