Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 15:09

Матыцин заявил, что российский спорт обладает «мощным фундаментом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о ситуации в российском спорте в условиях международных санкций.

«Россия — богатейшая страна со своей культурой и победами. У нашего спортивного здания есть мощный фундамент. Я уверен, что сейчас у нас временные трудности. Они помогают нам осознать, что у нас есть свои ресурсы, а также доказать, что отечественная система спорта является одной из самых прочных и успешных. Наш «собственный сок» очень мощный и калорийный. Когда наши сборные выступали на международных турнирах, то они в основном были за рубежом. Российская публика не видела наших звезд. Сегодня, когда спортсмены вернулись, мы видим, как авторитетно принимаются звания чемпиона России и спартакиады. Растет конкуренция — молодые юниоры наступают на пятки лидерам. Это все идет во благо развитию», — приводит слова Матыцина RT.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать атлетов из России в нейтральном статусе при условии, что они не выражают открытую поддержку СВО и не связаны контрактами с военными структурами.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1162238-matycin-rossiiskii-sport
Олег Матыцин
МОК
4
Обсудить
Читайте также
Россия — на 18-м месте в рейтинге УЕФА. Если ничего не изменится, через год окажемся в конце третьего десятка
Ледовое шоу Мишина в Краснодаре отменили в последний момент. Почему?
Ilta-Sanomat: воевавший за ВСУ финский наемник оставил перед смертью загадочное послание
Строительный кран с рабочим внутри упал на автомобили в Новосибирске
В Иркутской области владелец кафе задержан после отравления 62 человек
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глава ОКР Поздняков назвал дискриминационным запрет на участие атлетов ЦСКА в международных турнирах