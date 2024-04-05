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Сегодня, 17:48

Мамиашвили призвал воздержаться от «преждевременных ярлыков» после слов Позднякова о «команде иноагентов»

Сергей Жуков
корреспондент
Михаил Мамиашвили.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, назвавшего российских теннисистов «командой иноагентов».

«Давайте не путать соревнования, на которых определяется возможное участие на Олимпийских играх, с самими Играми. Не путайте белое с черным. Это разные вещи. Я считаю, что нужно сохранять спокойствие и, когда наступит момент истины, определяться с возможным участием в Олимпиаде. Я считаю, что спортивное сообщество в состоянии принять ответственное и взвешенное решение. Я убежден, что российские спортсмены, тренеры, специалисты в подавляющем большинстве патриоты нашей страны и здравомыслящие люди. Как придет время, тогда и будет взвешено все. Сейчас надо успокоиться, завоевать право на участие в Олимпийских играх и постараться уберечь себя от преждевременных ярлыков», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Российские и белорусские спортсмены допущены к участию в Олимпийских играх в Париже (26 июля — 11 августа) в индивидуальном нейтральном статусе и при соблюдении ряда жестких критериев.

Олимпиада
Париж-2024
Михаил Мамиашвили
Станислав Поздняков
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