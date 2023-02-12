Министр спорта Австралии поддержала план МОК по возможному допуску российских атлетов на Олимпиаду-2024

Министр спорта Австралии Аника Уэллс выступила в поддержку предложения Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024.

Министр спорта Литвы Юргита Шюгждинене предположила, что все страны единогласно против присутствия россиян и белорусов на Играх. Однако Уэллс публично поддержала планы МОК.

«Мы поддерживаем план МОК по изучению возможности допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в строгих условиях нейтралитета. Уважение прав человека и мирные отношения между народами составляют основу международного спорта», — приводит слова Уэллс SBS.

Министр спорта Австралии была среди представителей 35 стран, присутствовавших на виртуальном саммите для обсуждения вопроса допуска российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде.

25 января 2023 года исполком МОК сообщил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.