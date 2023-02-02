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Министры спорта стран Балтии и Польши выступили против участия России в Олимпиаде-2024

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Министры спорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши призвали МОК не пускать спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийские игры 2024 года, информирует РИА Новости со ссылкой на министерство образования, науки и спорта Литвы.

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В своем обращении министры поблагодарили спортивные организации за солидарность с Украиной и помощь ей и одновременно осудили усилия МОК по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

Они также выразили признательность всем международным спортивным организациям и федерациям, отстранившим российских и белорусских спортсменов и представителей этих стран от международных соревнований и организаций, и призвали остальных сделать это немедленно.

«Я много раз говорила и не изменила своего мнения — спорт не выше политики и не вне ее», — заявила министр образования, науки и спорта Литвы Юрате Шюгждене.

25 января исполком МОК допустил возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230202/sport-1849386286.html
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