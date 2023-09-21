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Сегодня, 11:28

Монголия может выступить под нейтральным флагом на Олимпиаде-2024 в Париже

Руслан Минаев
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Спортсмены из Монголии могут выступить под нейтральным флагом на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Как отметил руководитель администрации правительства страны Дашзэгвийн Амарбаясгалан, это связано с тем, что Антидопинговое агентство Монголии (МОНАДА) не выполнило обязательств перед ВАДА.

«В результате появились предупреждения о том, что Монголия может выйти на Олимпиаду под белым флагом. Поэтому срочно создается рабочая группа, которую я возглавлю, для решения этой проблемы», — сказал чиновник во время брифинга.

Ранее сообщалось, что Россия осталась единственным крупным плательщиком, не оформившим ежегодный взнос в бюджет в размере 1 миллиона 267 тысяч долларов.

Олимпиада
ВАДА
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