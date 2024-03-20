Песков считает позитивным решение МОК о том, что спортсменов из России не заставят осуждать СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на информацию о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не будет требовать от российских спортсменов подписать декларацию с осуждением СВО.

«Что касается участия, мы обратили внимание на заявления одного из представителей МОК, что там не будет каких-либо требований, каких-либо дополнительных бумаг подписывать [не нужно] и так далее. Это скорее позитивная информация. А дальше мы будем продолжать наблюдать», — цитирует Пескова ТАСС.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Однако 19 марта стало известно, что МОК запретил российским спортсменам принимать участие в церемонии открытия Олимпиады-2024. Кроме того, медали атлетов из России не будут учитываться в общем зачете, а награждать россиян будут под музыку без слов.

По словам директора департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймса Маклеода, на Игры в столице Франции могут квалифицироваться максимум 55 российских спортсменов.